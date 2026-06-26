Dos juegos de culto que puedes jugar en la Nintendo Switch a precios muy BARATOS

La Nintendo Switch 2 es, sin duda, una de las consolas más importantes que el mundo de los videojuegos tiene en la actualidad no solo por su relevancia, sino por la cantidad de títulos que tiene en relación a otras consolas. Ante ello, no está de más hablar de dos que puedes disfrutar a un precio muy bajo.

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Y es que, a través de distintas ofertas que existen en el apartado digital, del 23 al 26 de junio los amantes de los videojuegos pueden disfrutar de descuentos por demás espectaculares, principalmente en dos títulos que se volvieron icónicos y que, ahora, podrás disfrutar a través de la Nintendo Switch.

¿Qué videojuegos puedes disfrutar en la Nintendo Switch a costos muy baratos?

El primero de ellos es Super Mario Party Jamboree, mismo que forma parte del legado que este personaje ha tenido a lo largo de la historia y que, de acuerdo con lo establecido por Amazon.es , tiene un costo de 51,20 euros, una cantidad en extremo económica de acuerdo con las aventuras que presenta.

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Mario Kart World’s Free roam tracks related to Mario Kart 64, Super Mario 64 and Yoshi´s Story have been released on the Nintendo Music app. pic.twitter.com/kUNEcp3g59 — Nintendo Music Updates (@Ninmusicupdate) June 23, 2026

Otro juego que llama poderosamente la atención es Leyendas Pokémon Z - A, mismo que, sin embargo, se presenta exclusivamente en la Nintendo Switch 1. Se trata de un videojuego que reúne lo mejor de este anime y que, según El Corte Inglés, tiene un costo de 29,90 euros.

Cabe mencionar que la Nintendo Switch 2 se ha convertido en la consola preferida de chicos y grandes por igual, incluso, al nivel de competir directamente con la PlayStation 5. Por tal motivo, se espera que estos descuentos puedan llamar la atención de nueva comunidad alrededor del mundo.

¿Cuál es el costo de la Nintendo Switch 2 en México?

Fue hace poco más de un año cuando la Nintendo Switch 2 hizo su lanzamiento oficial en México y el resto del mundo, contando con una gran aprobación de parte del público en general y a través de un precio promedio de 13,600 pesos, al menos, en su versión estándar.