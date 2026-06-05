RESUMEN State of Play 2026: Wolverine, Control Resonant y las sorpresas que encendieron a PlayStation

Sony celebró uno de los State of Play más importantes de los últimos años con una presentación de más de 60 minutos enfocada en los próximos lanzamientos para PlayStation 5. Tal como se había adelantado, el evento arrancó con una extensa demostración de gameplay de Marvel’s Wolverine, pero no fue el único anuncio que dio de qué hablar.

Te puede interesar: State of Play la rompe con la presentación de Faye en God of War: Laufey

El gran protagonista de la noche fue sin duda el spinoff de la esposa de Kratos, God of War: Laufey. Sony nos presentó algo más que un simple adelanto del nuevo juego del Dios de la Guerra, sino que también pudimos ver parte de la historia y detalles del gameplay de un juego ágil, dinámico y muy cinematográfico; pilar principal de Santa Monica Studios.

🚨🟣 ¡Primer gameplay oficial del spin-off de God of War: Laufey!



Por primera vez, los jugadores podrán controlar a Laufey, la legendaria esposa de Kratos, en una aventura que expandirá el universo de God of War más allá de lo conocido. ⚔️🔥 pic.twitter.com/FdTC8XYPId — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games. El nuevo avance mostró el brutal sistema de combate de Logan, secuencias de persecución, enfrentamientos contra enormes jefes y una mirada más profunda a la historia. Además, Sony confirmó que el título llegará exclusivamente a PS5 el próximo 15 de septiembre.

Otra de las grandes sorpresas fue Control Resonant, la esperada secuela de Control. El nuevo tráiler reveló que la aventura llegará el 24 de septiembre de 2026 y profundizará en la historia de Dylan y Jesse Faden, expandiendo el universo paranormal creado por Remedy Entertainment. (The Verge)

Los juegos de pelea también tuvieron un espacio importante gracias a Marvel Tōkon: Fighting Souls, que presentó nuevos personajes y más detalles de su propuesta competitiva desarrollada por Arc System Works.

Entre los títulos que más llamaron la atención destacó también Phantom Blade Zero, que mostró un nuevo avance cargado de acción y espectaculares combates, consolidándose como uno de los RPG de acción más esperados por los jugadores de PlayStation.

⚔️👀 Nuevo avance de Phantom Blade Zero.



El esperado título de acción vuelve a sorprender con combates frenéticos, impresionantes secuencias cinematográficas y un estilo visual que sigue conquistando a los fans. 🔥🎮#PhantomBladeZero #Gaming #PlayStation #ActionRPG 🎮🔥 pic.twitter.com/wSTwFcUR6T — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

Con lanzamientos importantes para la segunda mitad del año, nuevas propiedades intelectuales y el regreso de franquicias muy queridas por los fans, el State of Play de junio dejó una sensación clara: PlayStation quiere llegar al cierre de 2026 con una de las alineaciones más fuertes de la generación.

Los anuncios más importantes en el Stete of Play de junio 2026

1. Marvel's Wolverine



Nuevo gameplay extendido.

Confirmó lanzamiento para el 15 de septiembre de 2026.

Se mostraron personajes como Jean Grey y Sabretooth.

Fue el gran protagonista de la presentación.

2. God of War: Laufey



Nuevo spin-off/precuela protagonizado por Faye (Laufey).

Desarrollado por Santa Monica Studio.

Fue el anuncio de cierre del evento.

3. MARVEL Tōkon: Fighting Souls



Juego de peleas de Marvel.

Reveló a Magneto, Green Goblin y Carnage.

Tendrá modo historia centrado en los "Knights of Doom".

4. Rayman Legends Retold



Regreso de Rayman.

Reimaginación en 3D del clásico.

Lanzamiento: 1 de octubre de 2026.

5. Phantom Blade Zero



Nuevo tráiler espectacular.

Confirmó lanzamiento para octubre.

Tendrá un State of Play dedicado este verano.

6. Silent Hill: Townfall



Nuevo gameplay.

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2026.

Presentó nuevos personajes y criaturas.

7. ILL



Uno de los juegos más impactantes visualmente.

Horror corporal extremadamente realista.

Sistema avanzado de desmembramiento y físicas.

8. Onimusha: Way of the Sword



Nuevo tráiler.

Fecha: 25 de septiembre.

Demo disponible inmediatamente.

9. Control: Resonant



Secuela del universo Control.

Más poderes telequinéticos y amenazas sobrenaturales.

10. Ace Combat 8: Wings of Theve



Nuevo juego principal de la franquicia.

Multijugador con cross-play.

Sale el 2 de octubre.

Otros anuncios destacados

Until Dawn 2 (2027).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Dune: Awakening.

Kemuri de Ikumi Nakamura.

No Rest for the Wicked llega a PS5 en octubre.

Marathon mostró su Temporada 2.

Stuntman: Hollywood, un juego de coches inspirado en escenas de películas de Hollywood.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered.

Mi Top 5 del evento State of Play 2026