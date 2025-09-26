deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
¡En problemas! FIFA buscaría expulsar a una Selección del Mundial 2026

La FIFA y la UEFA estarían considerando sancionar o expulsar a un país de todas las competiciones internacionales

Foto: @fifamedia
Iván Vilchis
Mundial México 2026
En las últimas horas, diferentes medios europeos han revelado que la FIFA estaría considerando expulsar a una Selección del Mundial 2026 y a todos los equipos del país de las competiciones europeas.

La petición ha llegado de miembros de la ONU, activistas y de la Asociación de Fútbol de Palestina, en la que solicitan que la FIFA pueda evaluar la suspensión o expulsión de Israel de sus torneo de fútbol.

Por el momento, diferentes medios han confirmado que la FIFA y la UEFA estarían analizando de forma interna el aplicar alguna sanción contra Israel. Fuentes aseguran que en las siguientes semanas podría haber diferentes reuniones para tomar una decisión.

¿Por qué quieren expulsar a Israel del Mundial 2026 y de toda competición?

El motivo por el que la FIFA y la UEFA han recibido solicitudes de poder sancionar a Israel, es por el prolongado conflicto en Gaza, en el que han detallado se trataría de un genocidio y violaciones de derechos humanos, por muertes de futbolistas y atletas palestinos y por realizar partidos en territorios ocupados palestinos.

Expertos de la ONU han comparado esta situación con la suspensión de Rusia en 2022 tras su invasión a Ucrania, argumentando que la FIFA debe aplicar estándares consistentes.

Diferentes atletas y selecciones, han empezado a sumarse en el debate y le han solicitado a la FIFA poder imponer una sanción a Israel.

Por el momento, ni la FIFA ni la UEFA han dado a conocer alguna postura en sus redes sociales, pero se espera que se tome una decisión en las próximas semanas.

En caso de que la FIFA y UEFA decidan expulsar o sancionar a Israel, la Selección ya no podría seguir compitiendo por un boleto al Mundial 2026, quedando fuera del Copa del Mundo.

Además, todos los equipos de Israel, no participarían en competiciones europeas, quedando fuera como sucede actualmente con los equipos de Rusia.

