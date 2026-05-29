ÚLTIMA HORA: FIFA libera boletos para los partidos en México y este es su precio

La FIFA sorprendió a los aficionados con la liberación de más boletos para ver a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que dichos tickets corresponden a los tres partidos que tendrá México en la Fase de Grupos, incluyendo el partido inaugural ante la selección de Sudáfrica. Sin embargo, cada costo varía del tipo de la zona en la que se encuentre disponible.

Los precios generales del boleto rondan desde los 74,690 hasta los 350 mil pesos por persona. Detrás de estos valores está el hecho de que gran parte de las secciones disponibles están en zonas exclusivas, las cuales tienen costos más elevados en comparación con la mayoría de los boletos. Más allá del rango general, las cifras varían entre cada uno de los partidos que disputará el equipo de Javier Aguirre en la primera fase de la justa mundialista.

FIFA libera más boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 |Reuters

El precio de los boletos para ver a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dentro del portal oficial de la FIFA, se puede ver que el precio de los boletos del México vs. Sudáfrica son de los más elevados dentro de la Fase de Grupos. El ticket más económico es en la sección Champions Club (153,900 pesos mexicanos), mientras que la otra sección disponible en la zona Pitchside Lounge+ (350,000 pesos mexicanos).

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En el encuentro del 11 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Zapopan se presentan los precios más económicos dentro del paquete. Las zonas que se encuentran disponibles son la Champions Club Suite (74,690 pesos mexicanos) y Trophy Lounge (90,200 pesos mexicanos). Por último, el duelo ante Chequia es el que cuenta con mayor variedad en cuanto a zonas se refiere. Concretamente, para este partido de la Selección Mexicana hay cuatro variantes disponibles; FIFA Pavilion (88,500 pesos mexicanos), Champions Cup (97,700 pesos mexicanos), VIP Lounge (168,000 pesos mexicanos) y Pitchside Lounge+ (224,759 pesos mexicanos).

