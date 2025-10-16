FILTRADA: así sería la nueva playera de la Selección Mexicana en manga larga

La Selección Mexicana ha dado de qué hablar en las últimas horas y no por el posible primer descartado para el Mundial 2026 , sino porque se filtró la playera que utilizaría en el torneo más importante de futbol que recibirá en casa. De acuerdo con las imágenes que circulan en las redes sociales, el jersey tiene un diseño retro, pues fue el que utilizó en la Copa del Mundo de Francia 98, considerado por muchos de las mejores del equipo. Y hay una versión manga larga.

La playera de la Selección en manga larga regresa al clásico color verde, después de que este 2025 sacara una versión negra, la cual fue diseñada para honrar a la Época de Oro del Cine Mexicano y que tiene un precio de más de 2 mil pesos . El jersey también tiene las típicas 3 líneas de la marca, las cuales se encuentran en la parte de los hombros y en los costados.

@TigresJersey La Selección Mexicana utilizaría una playera verde con el calendario azteca para el Mundial 2026

El jersey del combinado tricolor vuelve a tener el escudo del lado del corazón, como lo fue en el Mundial de Qatar 2022, pero lo que más resalta es el enorme calendario azteca, que abarca completamente la playera, haciendo referencia a la que se utilizó en el Mundial de Francia 98, en la que México estuvo a punto de avanzar a los Cuartos de Final, de no ser porque Alemania le dio la vuelta al marcador en los últimos 15 minutos.

¿Qué opinas del próximo jersey de la Selección Mexicana? 👀🇲🇽 pic.twitter.com/pTimzzpSPZ — SoyReferee (@SoyReferee) August 22, 2025

La posible fecha de develación de la nueva playera de la Selección Mexicana y su costo

La Selección Mexicana planea presentar la nueva playera para el Mundial 2026 en la Fecha FIFA de noviembre, según varios reportes. La develación sería en el partido contra Paraguay, que se disputará el martes 18 del mismo mes en el Alamodome de San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

El precio del nuevo jersey del combinado azteca aún es una incógnita, aunque su valor puede ser similar a la de la edición 2025. Esto cuesta la playera de la Selección Nacional en la página oficial de la marca alemana:

