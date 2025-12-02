FOTO: Así lucía “el peor control de todos los tiempos” para la PlayStation 3; nunca fue vendido

La PlayStation 3 es considerada una de las mejores consolas que Sony ha lanzado al mercado a lo largo de su historia, y lo anterior deriva de su diseño y comodidad para transportar en relación a otras. En este sentido, ¿sabías que esta estuvo a punto de tener el control “más feo de todos los tiempos”?

La postura de Sony al momento del diseño de controles se ha mantenido intacta a través de un modelo mucho más tradicional, el cual le ha funcionado a lo largo de todas las consolas que ha sacado. Curiosamente, una innovación para la PlayStation 3 pudo haberlo cambiado todo.

¿Cómo era el control que la PlayStation 3 pudo sacar?

Si todos todos los controles de la consola de Sony se parecen (guardando mínimos cambios), la realidad es que un control, que estaba previsto para la PlayStation 3, se salía del molde completamente. Este se trataba de un prototipo que se creó a fin de modernizar la etapa de esta nueva consola pero que, finalmente, no salió al público.

Fue en el 2005 cuando la PlayStation 3 presentó un modelo de control con un diseño mucho más curvado, el cual se ganó el mote de “boomerang” debido a su figura. Las reacciones no se hicieron esperar, y en su mayoría fueron negativas, de crítica e incluso de burlas.

Teiyu Goto, creador de los controles de la PlayStation, concedió una entrevista a Gamesradar en la que comentó que, con este control, buscaban un ambiente futurista en el cual las personas pudieran establecerse en un mundo nuevo a través de su manejo, hecho que al final no fue suficiente para su comercialización.

¿Por qué el control de la PlayStation 3 nunca salió a la venta?

Fue en la E3 del 2006 que la PlayStation reveló el control que al final quedaría dentro de la tercera versión de esta consola. Ante ello, el “boomerang” quedó solamente como un prototipo de Sony que nunca convenció a las personas, por lo que nunca se fabricó en masa y, en consecuencia, no se vendió al público.