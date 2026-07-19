Franco Colapinto ganó un punto en el GP de Bélgica y mostró esta bandera antes de Argentina - España

Franco Colapinto tuvo una jornada especial este domingo. Mientras la selección de Argentina se prepara para disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a España, el piloto argentino consiguió un punto al terminar entre los diez primeros en el Gran Premio de Bélgica. Antes de la carrera, además, llamó la atención con una bandera muy especial.

El piloto de Alpine finalizó décimo en el circuito de Spa-Francorchamps y sumó un punto en el campeonato. Horas antes de subirse al monoplaza, Franco Colapinto llegó al paddock con una bandera que reunía las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, un gesto dedicado a la selección de Argentina antes de la final del Mundial.

Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1 2025|Reuters

La bandera que mostró Franco Colapinto antes de Argentina - España

Colapinto apareció en el circuito con una camiseta de la selección argentina y una bandera con los rostros de Messi y Maradona. Posó para los fotógrafos y, mientras era captado por las cámaras, expresó: “Impresionante”. Durante el fin de semana también había sido visto con la playera azul de Argentina con el dorsal 10 de Messi.

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El piloto reconoció que viviría la jornada con sentimientos divididos. Antes de la competencia comentó entre risas que el partido le generaba incluso más nervios que la carrera. También envió un mensaje de apoyo al plantel argentino tras la clasificación a la final y aseguró que seguiría el encuentro desde Bélgica.

Franco Colapinto sumó otro punto en la Fórmula 1

En lo deportivo, Colapinto largó desde la undécima posición y tuvo un buen inicio de carrera. Tuvo una buena largada y fue tendencia por un sobrepaso doble a 12 vueltas del final. En el cierre resistió los ataques de su compañero Pierre Gasly y cruzó la meta en el décimo puesto para quedarse con un punto.

La victoria fue para Kimi Antonelli, líder del campeonato, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen. La carrera también estuvo marcada por el abandono de George Russell tras un incidente en las primeras vueltas.

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