Por qué Checo Pérez abandonó la carrera en el GP de Bélgica: esto le pasó a su monoplaza

Sergio “Checo” Pérez sufrió un nuevo golpe durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto mexicano no pudo completar el Gran Premio de Bélgica después de presentar un problema mecánico en su Cadillac cuando intentaba avanzar desde el fondo de la parrilla.

Pérez había llegado a la carrera con la necesidad de recopilar información y aprovechar cualquier oportunidad que apareciera en Spa-Francorchamps. Sin embargo, una falla en la parte trasera del monoplaza terminó anticipadamente con sus posibilidades.

Por qué Checo Pérez abandonó el GP de Bélgica

Checo Pérez abandonó el GP de Bélgica por un problema en la suspensión trasera de su Cadillac. Los primeros reportes indicaron que la falla estuvo relacionada específicamente con uno de los resortes del monoplaza.

Unfortunate end to a steady weekend. pic.twitter.com/DOCaEy5J3S — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 19, 2026

El mexicano comenzó a perder rendimiento y tuvo que ingresar a los boxes durante la vuelta 15. En un principio se consideró la posibilidad de que el auto tuviera una pinchadura, pero la revisión realizada por Cadillac permitió identificar un inconveniente en la suspensión.

El equipo estadounidense decidió no arriesgar la integridad del piloto ni provocar daños mayores en el vehículo. Por ese motivo, Pérez permaneció en los pits y su abandono fue confirmado mientras la carrera transitaba por la vuelta 24.

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Qué problema tuvo el Cadillac de Checo Pérez

El inconveniente apareció en un resorte de la suspensión trasera. Esta pieza es fundamental para controlar el movimiento del auto, mantener su estabilidad y absorber las fuerzas que se producen al pasar por curvas, desniveles y zonas de alta velocidad.

Continuar en esas condiciones representaba un riesgo considerable. El circuito de Spa cuenta con sectores rápidos, cambios de elevación y curvas que exigen demasiado a la suspensión. Una falla mayor podía provocar que Checo perdiera el control del Cadillac.

El abandono no estuvo relacionado con un choque ni con una maniobra de otro competidor. Fue una decisión preventiva tomada por la escudería después de detectar el problema mecánico.

Checo Pérez a bordo de su Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

Desde qué posición comenzó Checo Pérez en Bélgica

Pérez había quedado eliminado en la Q1 y terminó la clasificación en la posición 20 con un tiempo de 1:47.971. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros pilotos le permitieron comenzar la carrera desde el puesto 18.

Durante la sesión clasificatoria, el mexicano también había sufrido problemas con el despliegue de energía de su Cadillac. Checo explicó que esa situación le hizo perder algunas décimas en las rectas y evitó que pudiera competir por una mejor posición.

El piloto tapatío comenzó la carrera con neumáticos duros y realizó una detención durante el periodo inicial de Safety Car. Su estrategia buscaba extender el primer tramo y esperar alguna oportunidad, pero el problema en la suspensión terminó con su participación.