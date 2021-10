Cobertura Tottenham vs Manchester United EN VIVO | Premier League

Londres, Inglaterra. El equipo del Tottenham recibe en su cancha al Manchester United, con el portugués Cristiano Ronaldo , en partido correspondiente a la jornada 10 de la Premier League.

El partido más importante en este fin de semana ve a dos equipos que buscan recuperarse de las humillantes derrotas sufridas en la última jornada. La caída por 1-0 del Tottenham Hotspur ante el West Ham United fue su cuarto revés en la Liga inglesa ante rivales londinenses en esta temporada, los cuales en realidad representan todas sus derrotas en liga en este campeonato (G5). Su victoria entre semana ante el Burnley en la Carabao Cup habrá elevado los ánimos en lo que fue su quinto compromiso oficial consecutivo decidido por un gol de diferencia (G3, P2).

Desafortunadamente para los aficionados de los “Spurs”, la historia sugiere que las cosas podrían no ser mucho más fáciles ya que no ha ganado ninguno de los últimos tres enfrentamientos ante su rival de turno disputados en su estadio (E1, P2). Sin embargo, ha conseguido la victoria en sus cinco choques oficiales en casa en esta temporada contra equipos que no son de Londres, incluido el triunfo ante el Manchester City y el éxito ante el Aston Villa por 2-1 (3 de octubre) en su último compromiso de la Premier League en este recinto, por lo que no todo es negativo para el Tottenham.

La derrota del Tottenham pasó desapercibida en medio de los problemas del Manchester United cuando los aficionados salieron de Old Trafford mucho antes de que concluyera su goleada por 5-0 ante el Liverpool durante el domingo. El entrenador Ole Gunnar Solskjaer parece seguro por ahora, pero la presión aumenta después de que el equipo haya sufrido una derrota en casa por cinco o más goles y sin ser capaz de anotar por primera vez desde 1955.

Jugadores a seguir del Tottenham y Manchester United

Harry Kane (Tottenham) ha anotado cuatro veces en este enfrentamiento particular por Premier League, y dos de esos goles fueron registrados en la última temporada. Mientras tanto, el regreso de Marcus Rashford al equipo del Manchester United lo ha visto anotar dos tantos en la segunda mitad en tres apariciones.