Germán Berterame vs. Memote Martínez: quién tenía realmente mejores números para México

La reciente lista de convocados final de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha generado diversas opiniones entre los aficionados. La inclusión de Guillermo "Memote" Martínez y la ausencia de Germán Berterame encendieron el debate sobre quién merecía realmente el llamado en el ataque del combinado nacional.

El contundente balance de Germán Berterame en el semestre

El delantero argentino naturalizado mexicano se desempeña fuera de la Liga BBVA MX desde que pasó de Rayados de Monterrey al Inter Miami de la MLS (juega con Lionel Messi —tendencia por su hijo Thiago—). De acuerdo con los registros de Goles y Cifras MX, Berterame ha tenido una campaña destacada vistiendo la playera de Las Garzas.

Durante el semestre actual, el atacante del cuadro de Florida disputó un total de 17 compromisos oficiales, sumando 1,314 minutos sobre el terreno de juego. En ese lapso, Berterame logró marcar 7 anotaciones y colaboró con 3 asistencias para su equipo.

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La efectividad por minuto de Guillermo "Memote" Martínez

Por su parte, el artillero de los Pumas de la UNAM recibió la total confianza del cuerpo técnico nacional pese a registrar una menor cantidad de tiempo en la cancha. El "Memote" participó también en 17 compromisos a lo largo de la campaña regular, pero acumulando apenas un total de 548 minutos disputados.

Guillermo Martínez acertó todos sus pases y marcó un gol.|Selección Nacional de México

A pesar de contar con menos de la mitad del tiempo de juego que su competidor, Martínez firmó una destacada cuota de 5 goles, aunque no registró asistencias en su cuenta personal. Su promedio de anotación por minuto se convirtió en uno de sus argumentos principales.

El frente a frente: ¿Quién produjo más goles en el año?

Al poner las estadísticas sobre la mesa, la balanza de la productividad absoluta favorece al jugador de la MLS. Según las estadísticas, Berterame produjo el doble de anotaciones directas que el atacante del conjunto universitario en el balance final.

Crédito: Mexsport

Mientras que el atacante del Inter Miami participó de forma directa en 10 goles de su club, el delantero auriazul se quedó con una aportación total de 5 tantos. Esta diferencia estadística generó debate en la Selección Nacional de México.

