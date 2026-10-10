Gilberto Mora vs Cavan Sullivan; ¿quién gana en goles, asistencias y valor en el mercado?

La zona de la Concacaf cuenta con dos de los prospectos más grandes que existen en la actualidad, mismos que tienen su mirada fija en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030. Por tal motivo, no está de más conocer los números tanto de Gilberto Mora como de Cavan Sullivan.

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Gilberto Mora hizo su debut en la Liga BBVA MX con apenas 15 años de edad y, durante el año pasado, ganó sus primeros trofeos internacionales con la Selección Mexicana. Cavan Sullivan, por su parte, es considerada la joya más grande de los Estados Unidos en la última década.

¿Quién tiene más goles y asistencias entre Gilberto Mora y Cavan Sullivan?

A pesar de su corta edad, Gilberto Mora ya cuenta con un par de años de experiencia en la primera división de México, tiempo suficiente para superar algunas lesiones incluyendo una pubalgia, la cual llegó a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En esta cantidad de tiempo, Gil ha tenido una evolución significativa en los Xolos de Tijuana, pues si contamos solamente su participación a nivel clubes el nacido en Tuxtla Gutiérrez suma 15 anotaciones y tres pases a gol en 3,740 minutos distribuidos en 62 juegos disputados.

Del otro lado de la moneda se encuentra Cavan Sullivan, quien ascendió al primer equipo del Philadelphia Union y que se ha convertido en uno de los mejores jugadores jóvenes de la MLS al registrar diez anotaciones y nueve pases a gol en 49 partidos, números superiores a los de Gil aunque en una liga de menor nivel.

¿Quién de los dos tiene un precio más elevado?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Gilberto Mora, gracias a sus actuaciones en Xolos y la Selección Mexicana, asciende a 25 millones de euros. Cavan Sullivan, por su parte, tiene un valor de 10 millones; es decir, 15 menos que la joya nacional.