HAMZAH SHEERAZ es nuevo campeón del mundo supermediano por la OMB; Munguía lo buscaría para unificar en septiembre

Hamzah Sheeraz noqueó en solo dos rounds a su rival Alem Begic, para lograr ser campeón del mundo por la Organización Mundial de Boxeo en peso supermediano, en pelea celebrada en Egipto.

El británico Sheeraz se ha consagrado monarca mundial y al instante se convierte en un potencial rival para Jaime Munguía quien es campeón por la Asociación Mundial de Boxeo y busca una unificación en las 168 libras.

El nombre de Sheeraz ya salió en una rueda de prensa posterior a la victoria de Jaime Munguía el 2 de mayo ante Toro Reséndiz, y aguardaban por el resultado de este pleito para poder echar a andar la maquinaría.

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😬💥 HAMZAH SHEERAZ LANDS A BRUTAL BODYSHOT AND GETS THE FINISH IN THE SECOND ROUND!



👀 Usyk vs. Verhoeven is up next.



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¿Cuándo sería la pelea de Jaime Munguía ante Sheeraz?

El combate de Munguía ante Sheeraz sucedería el 12 de septiembre como parte del evento México contra el mundo, en dónde Canelo encabeza la velada en Arabia Saudita enfrentando al campeón del CMB Christian Mbilli.

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De momento lo que es más viable es que Munguía esté dentro de esa cartelera, y un duelo ante el nuevo campeón de la OMB es lo que está aún con un gran signo de interrogación.

¿Cómo fue la victoria de Sheeraz en Egipto y por qué fue sorprendente?

Sheeraz derrotó a Begic en un choque que nunca significó un peligro para el ahora campeón, quien al estar superando en el segundo round a su rival, decidió ponerle punto final al enfrentamiento.

Sheeraz lanzó un volado a la cabeza de Begic quien sintió el golpe, descuidó la guardia y luego recibió un gancho del cual no pudo levantarse.

Sheeraz, de 1.91 por su parte al terminar el choque, lanzó la petición de enfrentarse a Canelo, aunque tendrá que esperar su turno para una división que comienza a tener movimiento y dónde Crawford ha advertido en tener un posible regreso.

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