Heung-min Son no es el primero: Estos son los 5 jugadores más valiosos de Corea del Sur, rival de México

Heung-min Son es uno de los históricos de Corea del Sur y, hoy con 33 años de edad, será el capitán de su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pese a ser un gran referente, el jugador del LAFC no llega a la justa como el mejor tasado en el mercado, pero sí está entre los 5 más valiosos que tratarán de vencer a México en casa. Conoce al sudafricano que está valuado en el mismo precio que Gilberto Mora.

El ex del Tottenham se ubica en el tercer puesto de su selección con 17 millones de euros (344 millones de pesos). Por lo anterior, el cuadro de Javier Aguirre, quien supera al entrenador de Sudáfrica, debe hacer hincapié en este y los otros 4 futbolistas que conforman el Top-5.

El surcoreano es el tercer jugador con mayor valor en el mercado.|@hm_son7

Kang-in Lee – 28 millones de euros (PSG) Min-jae Kim – 20 millones de euros (Bayer Munich) Heung-min Son – 17 millones de euros (LAFC) Hyeon-gyu Oh – 15 millones de euros (Besiktas) Jens Castrop – 10 millones de euros (Borussia Monchengladbach).

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El amor de México a Heung-min Son

El capitán surcoreano se ganó el amor de México en el Mundial de Rusia 2018, ese mismo en el que se volvió viral por romper en llanto luego de que su selección cayó a manos de la Selección Nacional, resultado que los dejó eliminados del torneo.

Fue en la última jornada de la Fase de Grupos que el ahora futbolista del LAFC se ganó el cariño de la afición mexicana, luego de que con un gol suyo su selección venciera a Alemania, resultado que benefició al cuadro azteca para avanzar a los Octavos de Final.

El partido de México vs. Corea del Sur

México se medirá nuevamente a Corea del Sur en una Copa del Mundo. El partido se disputará el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), en lo que en teoría es el juego más complicado para el cuadro azteca.

Ambas selecciones ya se han enfrentado anteriormente en 2 mundiales, en los cuales México ha salido victorioso:

