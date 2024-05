Revuelo en Londres: Fuegos artificiales contra el Manchester City en hotel equivocado

Aficionados del equipo del Arsenal lanzaron en la madrugada de este día fuegos artificiales y pirotecnia en un hotel de la ciudad de Londres, pensando que los jugadores del Manchester City se hospedaban ahí. Sin embargo, los futbolistas dirigidos por Pep Guardiola no se encontraban en las instalaciones ya que viajaron a la capital inglesa hasta este martes.

Varios videos en redes sociales muestran cómo los aficionados ‘Gunners’ del grupo Ashburton Army trataron de molestar a los jugadores del Manchester City durante la noche, para perturbar su descanso y que estos no estuvieran en forma para el crucial duelo de este día contra el Tottenham Hotspur.

Sin embargo, la expedición celeste no ha viajado a Londres hasta hoy, por lo que esta “táctica” no ha servido para nada.

El Arsenal necesita un tropezón del Manchester City este martes o el próximo domingo para tener opciones de ganar la Premier League, un título que se les resiste desde hace dos décadas. Los de Mikel Arteta tienen un punto de ventaja respecto a los ’Citizens’, pero con un partido más.

Hinchas del Tottenham prefieren perder para no hacer ningún favor al Arsenal

El duelo en el Tottenham Hotspur Stadium es curioso porque varios aficionados de los ‘Spurs’ han manifestado que prefieren perder para no hacer ningún favor al Arsenal, sus grandes rivales en el Norte de Londres. Además, el Manchester City, en los cuatro partidos que ha jugado en Premier League en este estadio, siempre ha perdido y nunca ha marcado un solo gol.

Treta de los aficionados del Arsenal para molestar al City antes del crucial partido ante el Tottenham (spoiler: sale mal) 🙄



🎆 Lanzaron fuegos artificiales en un hotel de Londres de madrugada, pero los de Guardiola no viajaron hasta este martes...pic.twitter.com/SXwz4p3DG9 — BeSoccer (@besoccer_ES) May 14, 2024

El pasado domingo, el Arsenal volvió al liderato de la Premier League alargando la lucha por el título con el Manchester City hasta la última jornada, después de vencer por 0-1 al Manchester United gracias a un tanto de Leandro Trossard.

Los de Mikel Arteta llegaron con opciones de título a la etapa final de la temporada después de sacar adelante uno de los partidos más difíciles de esta recta final de temporada. La visita a Old Trafford, pese a las especulaciones de que el United daría ‘facilidades’ para no regalar la cuarta Premier League consecutiva al City, fue complicada, especialmente en la segunda parte, y requirió que los ‘Gunners’ no bajaran la guardia para no despedirse ya del título.

Encuentros del Manchester City y Arsenal de la última fecha

Manchester City enfrenta al West Ham y el Arsenal jugará ante el Everton, Los dos como locales.