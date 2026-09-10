La IA predice cómo le irá a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez ya fue presentado de forma oficial por la Federación Mexicana de Futbol para afrontar el ciclo mundialista pensando en el 2030. Luego de una actuación más que aceptable en la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana buscará mejorar su resultado final en la próxima cita mundialista y ahora la inteligencia artificial predijo cómo será el nuevo proceso del combinado azteca.

La IA predice cómo será el ciclo de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Según un análisis realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT, Márquez completaría su ciclo dirigiendo a México durante el Mundial 2030. Bajo sus órdenes, la Selección Nacional se mantendría entre las dos selecciones más competitivas de Concacaf y conquistará, al menos, un título regional. Además, señala que logrará clasificar a la Copa del Mundo sin complicaciones.

En cuanto a la Copa del Mundo en sí, la herramienta desarrollada por OpenAI puede confirmar, según su predicción, que México superará la fase de grupos en 2030 y tendrá entre un 20% y un 30% de posibilidades de alcanzar los Cuartos de Final. Mientras que Gilberto Mora será la estrella más destacada que Rafa Márquez utilizará como referencia para construir el equipo.

|Instagram: Rafael Márquez

¿Cómo jugaría la Selección Mexicana de Rafa Márquez?

La IA también predijo cómo jugará México bajo las órdenes de su nuevo entrenador. Basándose en su experiencia como técnico interino, ChatGPT arrojó que el combinado azteca jugará, en un principio, con un 4-3-3, aunque también podría convertirse en un 4-2-3-1 dependiendo del rival. Entre sus rasgos más característicos destacarían:



Salida desde el fondo mediante pases cortos.

Centrales capaces de superar líneas con el balón.

Un mediocentro ubicado cerca de los defensores.

Laterales con libertad para incorporarse.

Presión inmediata después de perder la pelota.

Extremos abiertos para generar espacios interiores.

Mayor participación de jugadores jóvenes.

Cabe destacar que Rafa Márquez dirigió 82 encuentros con el Barça Atlètic y registró 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas. Además, clasificó dos veces consecutivas al playoff de ascenso trabajando con uno de los planteles más jóvenes de la categoría.

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¿Cuál podría ser el primer once inicial de Rafa Márquez, según la IA?

La Selección Mexicana iniciaría su proceso con Márquez bajo un esquema 4-3-3 y ChatGPT predice que su primer equipo titular sería el siguiente:



Portero: Raúl Rangel

Lateral derecho: Rodrigo Huescas

Defensa central: César Montes

Defensa central: Johan Vásquez

Lateral izquierdo: Mateo Chávez

Mediocentro: Erik Lira

Interior: Edson Álvarez

Interior: Gilberto Mora

Extremo derecho: Roberto Alvarado

Delantero: Raúl Jiménez

Extremo izquierdo: Julián Quiñones

La IA señala que Raúl Jiménez partiría con ventaja durante los primeros compromisos por su experiencia, aunque Santiago Giménez y Armando González podrían ganar protagonismo conforme avance el proceso.

Crédito: Mexsport

La mayor fortaleza y el principal riesgo del proyecto, según la IA

Para ChatGPT, la mayor ventaja de Márquez es que no comienza desde cero. Trabajó dos años como auxiliar de Javier Aguirre y conoce desde dentro las virtudes, limitaciones y personalidades del vestidor. También recibe una base que consiguió cuatro victorias consecutivas sin recibir goles en el Mundial 2026.

Su riesgo estará en la experiencia. Antes de asumir al combinado azteca, su único trabajo importante como entrenador principal fue con el filial del Barcelona. Nunca dirigió un club de Primera División ni una selección absoluta. También deberá demostrar que su idea de posesión puede funcionar sin disponer diariamente de los jugadores.

En este contexto, la IA proyecta un ciclo estable y ascendente. México seguiría dominando buena parte de sus enfrentamientos regionales, incorporaría nuevos talentos y llegaría al Mundial 2030 con una identidad más reconocible.