id Software celebra 35 años redefiniendo los FPS

2026 es un año clave para id Software, uno de los estudios más influyentes en la historia de los videojuegos. Fundado el 1 de febrero de 1991 en Mesquite, Texas, id no solo creó franquicias legendarias, sino que estableció las bases técnicas y de diseño que definieron al género de los first-person shooters tal como lo conocemos hoy.

Desde el impacto revolucionario de Wolfenstein 3D (1991) hasta la brutal reinvención de la saga con DOOM (2016) y DOOM Eternal (2020), el legado de id Software es sinónimo de innovación, velocidad y excelencia técnica. Su más reciente lanzamiento, DOOM: The Dark Ages (2025), confirmó que el estudio sigue evolucionando sin perder la identidad que lo convirtió en un referente absoluto de la industria.

La cronología de id Software es, en muchos sentidos, la historia misma de los FPS modernos: DOOM (1993) redefinió el combate en primera persona; Quake (1996) llevó el género al 3D real y sentó las bases del multiplayer competitivo; Quake III: Arena (1999) impulsó los esports tempranos; y DOOM 3 (2004) mostró una nueva cara del terror y la tecnología gráfica. Incluso con propuestas distintas como RAGE (2011), el estudio mantuvo su ADN técnico y creativo.

Las celebraciones por el 35.º aniversario comenzaron con homenajes en redes sociales y continúan este 4 de febrero con un stream especial en vivo a las 6 p. m. ET, donde Marty Stratton y Hugo Martin repasarán el legado del estudio y compartirán los primeros detalles de la QuakeCon, que este año también celebra su 30.º aniversario.

Como parte de la celebración, varios títulos del catálogo de id Software ya cuentan con descuentos especiales en Steam y PlayStation, incluyendo hasta 66.6% de descuento en DOOM: The Dark Ages, mientras que las franquicias DOOM, Wolfenstein, Quake y RAGE siguen disponibles en Xbox Game Pass. Además, Evercade anunció una colección dedicada a los clásicos de DOOM, reforzando el valor histórico del estudio en el gaming retro.

Y esto apenas comienza. Con el 30.º aniversario de Quake y el 10.º aniversario de DOOM (2016) en el horizonte, 2026 promete ser un año cargado de anuncios para los fans. id Software no solo celebra su pasado: reafirma su lugar como uno de los pilares creativos más importantes de la industria.