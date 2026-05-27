¿Cómo saber si tu jersey de México es original? Que no te estafen en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y todos los aficionados quieren tener su jersey para el primer duelo vs. Sudáfrica por el Grupo A. En ese contexto, muchos pueden tener dudas con respecto a si la indumentaria es original. Por eso, es importante conocer cuáles son los detalles a observar para evitar adquirir una prenda no auténtica y caer en una estafa.

A partir de un video que compartió el canal de YouTube Futbolistas, se puede observar cuáles son los detalles clave en los que se diferencia una réplica procedente de China de los jerseys oficiales de la Selección Mexicana. A partir de cuestiones de diseño especialmente del cuello, se puede verificar la calidad. De cualquier manera, la recomendación es comprar siempre a través de los canales de venta oficiales.

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Diferencias entre un jersey de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ auténtico y una réplica

A primera vista, el empaque de la prenda réplica puede lograr una buena impresión en la imitación de los sistemas de protección de la marca fabricante. La réplica incluso puede lograr copiar el holograma del logotipo de la marca que funciona como un candado de seguridad visual. No obstante, las diferencias de calidad comienzan a saltar a la luz al analizar los detalles más finos del ensamble. Por ejemplo, la etiqueta de cartón de la versión falsa delata su no autenticidad al estar sujeta por un plástico brilloso.

Las discrepancias visuales más severas se concentran en la simetría del cuello y en las tonalidades exactas de la tela verde. El pico central del cuello en la indumentaria réplica se encuentra descentrado respecto al eje medio de los hombros. Además, emplea un tinte verde chillón para resaltar a la fuerza el patrón de grabado de fondo de la equipación. Por el contrario, el jersey original de México difumina los entramados con un tono mucho más elegante y sobrio.

