Ausentes: el equipo ideal de los mexicanos que Aguirre dejó afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La conformación de la lista definitiva de 26 futbolistas de la Selección Mexicana presentada por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó múltiples debates, tal es así que hasta es posible armar un once ideal con jugadores que no serán parte de la justa mundialista, ya sea por lesión o porque el estratega mexicano no los tuvo en cuenta.

La decisión técnica de dejar afuera de la convocatoria oficial a varios futbolistas de la Liga BBVA MX y ligas del extranjero suele generar controversia a las citas mundialistas. Lo cierto es que de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el estratega mexicano debió apostar solamente por los 26 jugadores que mejor estén física y mentalmente para encarar una competencia de tal magnitud.

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El once ideal de los jugadores mexicanos que no estarán presentes en el torneo comienza con el portero del América, Luis Ángel Malagón, quien fue parte de todo el proceso y era hasta una fija para Aguirre. Sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles lo terminó marginando. En la defensa, aparecen nombres como Jesús Chiquete Orozco, Richy Ledezma, Alejandro Gómez y Bryan González. Ya en el mediocampo comienzan a aparecer los ausentes más resonantes como Charly Rodríguez, quien fue parte de todo el proceso y se esperaba que su buen andar en Cruz Azul lo coloque en la lista; Marcel Ruíz a quien una lesión de rodilla lo terminó relegando y por último Kevin Castañeda, quien estuvo como sparring pero no terminó de convencer al entrenador.

Por último, ya en zona de ataque, quienes estuvieron en la consideración pero se terminaron quedando sin su lugar son Diego Lainez, descartado por decisión técnica; Germán Berterame, su salida a la MLS lo alejó del radar del seleccionado; y Jordan Carrillo a quien se lo mencionaba que podía ser la sorpresa ya que estuvo en la prelista de 55 jugadores y, sin embargo, no pudo colarse en la lista definitiva.