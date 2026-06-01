Los jugadores de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que NO tienen su estampa en el álbum

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, entregó la lista de 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La nómina definitiva dio cuenta de que 14 jugadores que estarán en la justa mundialista no cuentan con su estampa en el álbum oficial. De los 18 futbolistas que componen el álbum mundialista de México, 12 terminaron integrando el plantel que disputará la justa veraniega.

Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez,Hirving Lozano, Marcel Ruiz y Luis Malagón están presentes en el álbum y sin embargo, por distintos motivos, no terminaron integrando la nómina oficial entregada por Javier Aguirre. Por su parte, nombres como Armando González, Guillermo Martínez y Julián Quiñones dirán presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no tienen su cromo oficial.

TE PUEDE INTERESAR:



Uno por uno, los mexicanos que no aparecen en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Debido a la distancia ente la distribución oficial del álbum y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el producto siempre corre con los riesgos de diseñar las figuras de jugadores que finalmente no terminen siendo convocados. En este caso, son 14 los mexicanos que lograron el premio mayor, pero no tienen su estampa:



Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Mateo Chávez

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Erik Lira

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Armando González

Queda demostrado que los tiempos del álbum no son los mismos que tienen los estrategas para terminar de cerrar sus convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En claro lo ha dejado esta última lista presentada por Javier Aguirre. Esta situación obligará a preparar una serie de actualizaciones en el formato digital, ya que el mismo puede modificarse.