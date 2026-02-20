La pesadilla regresa a South Town: Nightmare Geese desata el caos en FATAL FURY: City of the Wolves

SNK ha confirmado que el próximo 26 de febrero de 2026 aterriza el nuevo contenido descargable de la Temporada 2 para FATAL FURY: City of the Wolves: Nightmare Geese. La actualización no llega sola; ese mismo día también se activa el tercer round del ambicioso crossover con Street Fighter, ampliando uno de los encuentros más celebrados entre franquicias del género.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

Una presencia que no conoce la muerteNightmare Geese es la encarnación espectral del temido Geese Howard, figura que debutó como manifestación fantasmal en REAL BOUT FATAL FURY SPECIAL. Ahora regresa como un emperador etéreo que domina el campo de batalla con una mezcla de opresión y brutalidad técnica.

Su arsenal recupera movimientos icónicos como el Repuu Ken y el Jai Ken, potenciados con nuevas variaciones que explotan la intensidad del sistema de combate de City of the Wolves. En manos experimentadas, promete ser un personaje de presión constante, diseñado para quebrar defensas y castigar cualquier error.

En el apartado de doblaje, el personaje contará con las voces de Richard Epcar (inglés) y Kong Kuwata (japonés), reforzando su aura imponente.

Nueva historia en Episodes of South TownEl modo RPG para un jugador, Episodes of South Town (EOST), recibirá una narrativa exclusiva centrada en Nightmare Geese. La trama lo presenta vagando por South Town sin certeza sobre su propia muerte, interactuando con figuras de su pasado y con nuevas generaciones que crecieron bajo la sombra de su legado.

Eso sí, SNK ha aclarado que no existen planes para integrarlo al Modo Arcade.

Round 3: el choque de universos continúaEl crossover con Street Fighter entra en su tercera fase con contenido temático gratuito. Habrá trajes alternativos para Rock y Preecha inspirados en Luke y Juri, además de nuevas habilidades que combinan mecánicas de ambas sagas.

El modo EOST también sumará un evento especial donde JP manipula a Terry, obligando a Ken, Chun-Li y otros peleadores a intervenir. Como desafío adicional, aparece Kage Terry como jefe especial —no jugable— en una batalla diseñada para poner a prueba incluso a los más expertos.

Más contenido en caminoEl Pase de Temporada 2 incluirá seis personajes lanzados de forma mensual, entre ellos Kim Jae Hoon, Blue Mary y Wolfgang Krauser, además de dos luchadores aún por revelar. Para quienes buscan la experiencia completa, la Legend Edition reúne el juego base con los Pases de Temporada 1 y 2.

Con controles accesibles, el Sistema REV, crossplay y rollback netcode, City of the Wolves sigue ampliando su propuesta competitiva. La Temporada 2 no solo trae nuevos rostros, sino un nuevo capítulo en la eterna lucha por el dominio de South Town.