Todo lo que debes saber del FIFA PASS: EE.UU. promete trámite exprés de visado

Las puertas de Estados Unidos se abrirán con mayor fluidez para quienes ya tengan entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese fue el mensaje que dejó la reunión celebrada este lunes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, el grupo de trabajo de la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La gran noticia: los aficionados podrán acceder a entrevistas prioritarias para la obtención de visados antes de viajar a territorio norteamericano.

Un acuerdo para facilitar el ingreso de aficionados

El Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA, conocido como FIFA PASS, surge como una herramienta clave para equilibrar dos objetivos del gobierno estadounidense: mantener un estricto control migratorio y, al mismo tiempo, asegurar que los visitantes del torneo puedan ingresar sin contratiempos.

"Estados Unidos da la bienvenida al mundo", destacó Infantino en un comunicado oficial.

El dirigente reiteró que este será "el Mundial más grande e inclusivo de la historia", y que el FIFA PASS es una muestra concreta del compromiso por facilitar el acceso a los millones de aficionados que viajarán desde todos los rincones del planeta.

Venta de boletos sin precedentes

La Copa del Mundo 2026 será histórica por varias razones. Once ciudades de Estados Unidos albergarán 78 partidos del torneo, ahora expandido a 48 selecciones. A ellas se suman tres ciudades de México y dos de Canadá, que también recibirán encuentros mundialistas como parte del primer Mundial organizado conjuntamente por tres países.

El interés del público se ha reflejado en las ventas: semanas después de que los boletos salieran al mercado en octubre, la FIFA confirmó que ya se había superado el millón de entradas vendidas. Además, a finales de ese mismo mes comenzó la fase 2 de venta rumbo al siguiente millón de boletos disponibles. Mientras tanto, las selecciones alrededor del mundo encaran la recta final de sus procesos clasificatorios.

Los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, ya tienen asegurado su lugar, y el resto busca completar el nuevo formato de 48 participantes. Todo quedará definido en el sorteo de la fase de grupos, programado para el 5 de diciembre. Donald Trump invitó a los viajeros a no esperar más: recomienda "encarecidamente" que quienes planeen asistir al Mundial inicien su proceso de visado "de inmediato".

Una señal clara de que la fiesta más grande del futbol está cada día más cerca.

