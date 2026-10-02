La sorpresa que prepara la Selección Mexicana para el 2027; podría llegar al siguiente Mundial

La Selección Mexicana de Futbol ha disputado sus primeros dos juegos en esta fecha FIFA luego de lo ocurrido en el Mundial del 2026, por lo que poco a poco Rafael Márquez ha comenzado a probar a distintos jugadores con miras al proceso que vivirá rumbo al 2030.

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Actualmente existen algunos futbolistas que, gracias a la experiencia previa, tienen ventaja sobre otros rumbo a la siguiente Copa del Mundo. No obstante, existe un jugador que estuvo lejos de la Selección Mexicana en este año pero que, sin embargo, podría regresar con fuerza para el 2027.

¿Quién es el jugador que reemplazaría a un futbolista de Chivas en la Selección Mexicana?

Fue en marzo de este año cuando Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera de la Selección Mexicana cuando era uno de los dos elementos con más minutos en el arco, por lo que tuvo que ver la Copa Mundial de la FIFA desde su hogar.

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VIENE SU REGRESO. 🔜🧤



Tras varios meses fuera de acción, Malagón apunta a tener minutos de juego mañana contra Cruz Azul. 👊



Lleva algunas semanas disponible para el primer equipo, aunque hasta ahora se ha mantenido como suplente. 🦅



¡¡MAÑANA ES SU OPORTUNIDAD PARA REGRESAR!!… pic.twitter.com/tX086i6bOv — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 30, 2026

Con ello, Raúl Rangel se volvió titular inamovible en el cuadro nacional, un hecho que mantiene hasta ahora; sin embargo, Luis Ángel ha vuelto de su lesión y se espera que pueda terminar la temporada regular como el guardameta titular del América, actual líder del campeonato.

Si esto se consigue, Rafael Márquez tendrá una opción más en la portería de la Selección Mexicana considerando que, hasta antes de su lesión, peleaba constantemente por la titularidad, por lo que no se descarta que en algún momento le arrebate este puesto al Tala Rangel.

¿Cuáles son los números de Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana?

El debut oficial de Luis Ángel Malagón con la Selección Absoluta Mexicana se dio en junio del 2023; es decir, hace tres años. En esta cantidad de tiempo el guardameta ha sumado 19 compromisos, mismos de los cuales registra 14 goles en contra y 11 vallas invictas.