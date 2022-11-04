Selección Mexicana entre las mejor ubicadas en Ranking para Qatar 2022
La Selección Mexicana dirigida por el Tata Martino ocupa el lugar número 13 del ranking de la FIFA y se ubica entre las mejor posicionadas de Qatar 2022
La FIFA actualiza su Ranking mundial en sus categorías femenil y masculino con base en el porcentaje de partidos ganados, así como los logros abtenidos por cada selección durante el año, un conteo donde la Selección Mexicana ha logrado posicionarse de buena manera, aunque es verdad que ha visto un descenso inminente en los últimos meses.
Los dirigidos por el Tata Martino no lograron conquistar ninguno de los últimos títulos disputados, ni la Nations League, donde perdieron ante Estados Unidos; ni la Copa Oro, donde también perdieron ante el equipo de las barras y las estrellas, situación por la que ha sacado del top 10 a la Selección Mexicana.
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Las selecciones mejor posicionadas en el Mundial de Qatar 2022
En la última actualización del ranking mundial de la FIFA se reflejó el mismo dominio de la Selección de Brasil, una de las favoritas a ganar a levantar la Copa Mundial. Cabe mencionar que en el conteo oficial se incluyen euipos que no estarán presentes en Qatar 2022, tal es el caso de Italia y Colombia, por lo que la Selección Mexicana sería la número 12 mejor posicionada en el mundial, no obstante que en la clasificación general ocupa el lugar 13.
Ranking de las selecciones que participan en el Mundial de Qatar 2022
- Brasil (1°): 1841.3 puntos
- Bélgica (2°): 1816.71 puntos
- Argentina (3°): 1773.88 puntos
- Francia (4°): 1759.78 puntos
- Inglaterra (5°): 1728.47 puntos
- Italia (6°): 1726.14 puntos (NO PARTICIPA EN QATAR 2022)
- España (7°): 1715.22 puntos
- Países Bajos (8°): 1694.51 puntos
- Portugal (9°): 1676.56 puntos
- Dinamarca (10°): 1666.57 puntos
- Alemania (11°): 1650.21 puntos
- Croacia (12°): 1645.64 puntos
- México (13°): 1644.89 puntos
- Uruguay (14°): 1638.71 puntos
- Suiza (15°): 1635.92 puntos
- Estados Unidos (16°): 1627.48 puntos
- Senegal (18°): 1584.38 puntos
- Colombia (17°): 1611.04 puntos (NO PARTICIPA EN QATAR 2022)
- Gales (19°): 1569.82 puntos
- Irán (20°): 1564.61 puntos
- Serbia (21°): 1563.62 puntos
- Marruecos (22°): 1563.5 puntos
- Japón (24°): 1559.54 puntos
- Polonia (26°): 1548.59 puntos
- Corea del Sur (28°): 1530.3 puntos
- Túnez (30°): 1507.54 puntos
- Costa Rica (31°): 1503.59 puntos
- Australia (38°): 1488.72 puntos
- Canadá (41°): 1475 puntos
- Camerún (43°): 1471.44 puntos
- Ecuador (44°): 1464.39 puntos
- Qatar (50°): 1439.89 puntos
- Arabia Saudita (51°): 1437.78 puntos
- Ghana (61°): 1393 puntos
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El 22 de diciembre la FIFA efectuará una nueva actualización que contemplatrá lo ocurrido en Qatar 2022, esperando que el desempeño de la Selección Mexicana le conceda volver a ocupar el top 10 de los mejores equipos.
La clasificación se dará a conocer 4 días después de haberse jugado la gran Final de Qatar 2022 a disputarse en el Estadio Lusail.
🇦🇷🇧🇷🇫🇷 Messi, Neymar or Mbappe?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 2, 2022
Which @PSG_English star has the best chance of lifting the #FIFAWorldCup trophy in Qatar? pic.twitter.com/N61nV0GspS