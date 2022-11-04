Selección Mexicana entre las mejor ubicadas en Ranking para Qatar 2022

La FIFA actualiza su Ranking mundial en sus categorías femenil y masculino con base en el porcentaje de partidos ganados, así como los logros abtenidos por cada selección durante el año, un conteo donde la Selección Mexicana ha logrado posicionarse de buena manera, aunque es verdad que ha visto un descenso inminente en los últimos meses.

Los dirigidos por el Tata Martino no lograron conquistar ninguno de los últimos títulos disputados, ni la Nations League, donde perdieron ante Estados Unidos; ni la Copa Oro, donde también perdieron ante el equipo de las barras y las estrellas, situación por la que ha sacado del top 10 a la Selección Mexicana.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

Te puede interesar: Qatar 2022: ¿Cuál es el denominado 'grupo de la muerte' ?

Las selecciones mejor posicionadas en el Mundial de Qatar 2022

En la última actualización del ranking mundial de la FIFA se reflejó el mismo dominio de la Selección de Brasil, una de las favoritas a ganar a levantar la Copa Mundial. Cabe mencionar que en el conteo oficial se incluyen euipos que no estarán presentes en Qatar 2022, tal es el caso de Italia y Colombia, por lo que la Selección Mexicana sería la número 12 mejor posicionada en el mundial, no obstante que en la clasificación general ocupa el lugar 13.

|Foto: @CBF_Futebol

Ranking de las selecciones que participan en el Mundial de Qatar 2022

Brasil (1°): 1841.3 puntos

1841.3 puntos Bélgica (2°): 1816.71 puntos

1816.71 puntos Argentina (3°) : 1773.88 puntos

: 1773.88 puntos Francia (4°): 1759.78 puntos

1759.78 puntos Inglaterra (5°): 1728.47 puntos

1728.47 puntos Italia (6°): 1726.14 puntos (NO PARTICIPA EN QATAR 2022)

España (7°): 1715.22 puntos

1715.22 puntos Países Bajos (8°): 1694.51 puntos

1694.51 puntos Portugal (9°): 1676.56 puntos

1676.56 puntos Dinamarca (10°): 1666.57 puntos

1666.57 puntos Alemania (11°): 1650.21 puntos

1650.21 puntos Croacia (12°): 1645.64 puntos

1645.64 puntos México (13°): 1644.89 puntos

1644.89 puntos Uruguay (14°): 1638.71 puntos

1638.71 puntos Suiza (15°): 1635.92 puntos

1635.92 puntos Estados Unidos (16°): 1627.48 puntos

1627.48 puntos Senegal (18°): 1584.38 puntos

1584.38 puntos Colombia (17°): 1611.04 puntos (NO PARTICIPA EN QATAR 2022)

Gales (19°): 1569.82 puntos

1569.82 puntos Irán (20°): 1564.61 puntos

1564.61 puntos Serbia (21°): 1563.62 puntos

1563.62 puntos Marruecos (22°): 1563.5 puntos

1563.5 puntos Japón (24°): 1559.54 puntos

1559.54 puntos Polonia (26°): 1548.59 puntos

1548.59 puntos Corea del Sur (28°): 1530.3 puntos

1530.3 puntos Túnez (30°): 1507.54 puntos

1507.54 puntos Costa Rica (31°): 1503.59 puntos

1503.59 puntos Australia (38°): 1488.72 puntos

1488.72 puntos Canadá (41°): 1475 puntos

1475 puntos Camerún (43°): 1471.44 puntos

1471.44 puntos Ecuador (44°): 1464.39 puntos

1464.39 puntos Qatar (50°): 1439.89 puntos

1439.89 puntos Arabia Saudita (51°): 1437.78 puntos

1437.78 puntos Ghana (61°): 1393 puntos

Te puede interesar: El mensaje de Santi Giménez a la Selección Mexicana para Qatar 2022

El 22 de diciembre la FIFA efectuará una nueva actualización que contemplatrá lo ocurrido en Qatar 2022, esperando que el desempeño de la Selección Mexicana le conceda volver a ocupar el top 10 de los mejores equipos.

La clasificación se dará a conocer 4 días después de haberse jugado la gran Final de Qatar 2022 a disputarse en el Estadio Lusail.