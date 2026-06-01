Ni 2 partidos en 6 meses: el contundente señalamiento de Christian Martinoli a convocados de México
Martinoli reveló datos lapidarios de 6 futbolistas que sustentan su argumento de que al mundial “no van los mejores”
Christian Martinoli encendió la mesa de Protagonistas al declarar que a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ “no van los mejores”, ya que hay entre 6 y 7 futbolistas que no están en su mejor momento. Prueba de ello, el contundente señalamiento que hizo hacia los convocados de México, ya que algunos de ellos no suman ni 2 partidos en los últimos 6 meses con sus equipos.
Martinoli dio datos lapidarios de 6 futbolistas, los cuales no pasan su mejor momento futbolístico, pues algunos de ellos no jugaron con sus respectivos clubes durante todo el año, pues en la mayoría de los casos sufrieron lesiones que los dejaron parados varios meses. Conoce al jugador que se fue de México por 15 MDD y le costó no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Los jugadores señalados por Christian Martinoli
El narrador de Azteca Deportes reveló los minutos jugados de 6 futbolistas durante todo el semestre, dato que le fue proporcionado por Álvaro López Sordo, y en el que señala que estos futbolistas tuvieron un promedio de 150 minutos disputados con sus respectivos equipos.
- Edson Álvarez – 63 minutos en el Fenerbahçe
- Luis Chávez – 159 minutos en el FC Dinamo de Moscú
- César Huerta – 163 minutos en el Anderlecht
- Mateo Chávez – 180 minutos en el AZ Alkmaar
- Gilberto Mora – 198 minutos en Xolos de Tijuana
- Santiago Gimenez - 269 minutos en el AC Milan.
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Los convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Porteros:
- Raúl Rangel (Chivas)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defensas:
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas:
- Álvaro Fidalgo (Real Betis)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Chivas)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
- Luis Chávez (Dínamo Moscú)
Delanteros:
- Roberto Alvarado (Chivas)
- César Huerta (Anderlecht)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando González (Chivas)
- Santiago Gimenez (AC Milan)
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Alexis Vega (Toluca).