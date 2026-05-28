Selección Mexicana ofertará jerseys usados por jugadores: así puedes conseguir uno

La Selección Mexicana convocó en su cuenta oficial de Instagram a sus seguidores a una subasta para obtener el jersey de un futbolista del Tricolor. Puedes ser partícipe de una nueva edición de la justa mundialista con una de las prendas que estarán en subasta al público en general. Las casacas fueron usadas por los futbolistas en el amistoso ante Ghana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que terminó en triunfo por 2-0 para la escuadra de Javier Aguirre.

Los interesados en participar deben entrar a la cuenta de Instagram oficial de la Selección Mexicana o dirigirse al sitio web mws.com y buscar el apartado correspondiente, donde se puede ver el amplio catálogo de jerseys que estarán disponibles al público en general. Cada usuario deberá registrarse en el portal y así podrá entrar en la competencia. Una vez esté registrado en Matchwornshirt, el interesado deberá verificar su identidad antes de poder participar en la subasta.

México jersey negro |Mexsoprt

¿Qué jerseys de la Selección Mexicana están dentro de la subasta?

Dentro del catálogo, se pueden adquirir 28 jerseys del partido entre México y Ghana. Se trata de 20 casacas usadas por los futbolistas en el amistoso preparatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otras firmadas, tanto con dorsal y nombre como genéricas. Algunos de los productos más destacados corresponden a Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Alexis Vega.

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La subasta de los jerseys de la Selección Mexicana estará disponible hasta el viernes 5 de junio y se puede participar tanto desde México como de otros puntos del planeta. Los precios varían y depende de la puja que realicen los usuarios para quedarse con la prenda. Actualmente, la casaca de Gilberto Mora es la mejor cotizada. Al precio pactado en la subasta, se suman los costos de envío.

