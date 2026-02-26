CLAVES que México NO PUEDE IGNORAR tras golear a Islandia

La Selección Mexicana de Futbol cerró partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un 4-0 contundente sobre Islandia en Querétaro. Fue una noche cómoda para México en el marcador, pero rica en conclusiones para Javier Aguirre, quien utilizó una base de Liga MX para probar variantes antes del desafío mayor ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica.

Más allá del resultado, hay cinco claves que la Selección de México no puede ignorar si pretende dar un salto competitivo real.

¿Qué enseñanzas tácticas dejó el México vs Islandia para la Selección Mexicana?

Primero, la llamada “base Liga MX” respondió con intensidad y eficacia. El equipo encontró gol temprano y mostró presión alta coordinada. Nombres de Chivas como Armando González aprovecharon la vitrina y generaron competencia interna, algo indispensable en procesos largos.

Segundo, la versatilidad por bandas volvió a ser argumento ofensivo. Jesús Gallardo no solo asistió, también marcó. Cuando el México encuentra profundidad y sorpresa desde los laterales, el volumen ofensivo crece.

Tercero, los números respaldan la superioridad: más de 57% de posesión, 24 disparos y 11 remates al arco. No fue solo contundencia; hubo generación constante. Eso habla de estructura y de automatismos que empiezan a consolidarse.

Cuarto, tras un arranque con cierta presión islandesa, la defensa ajustó líneas y el equipo cerró espacios. Terminar con apenas dos tiros a puerta en contra refleja control emocional y orden táctico.

Resumen y Goles | México vs Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

La verdadera prueba de la Selección Mexicana viene contra Portugal y Bélgica

La quinta clave es quizá la más importante: confianza recuperada, pero examen pendiente. El 4-0 sirve como impulso anímico y permite a Javier Aguirre perfilar roles antes de integrar a los europeos. Sin embargo, Portugal y Bélgica exigirán otro ritmo, otra toma de decisiones y mayor precisión defensiva.

Ante selecciones de mayor jerarquía internacional, la posesión deberá transformarse en eficacia quirúrgica y la presión alta necesitará coordinación milimétrica para no dejar espacios a la espalda.

El amistoso en Querétaro cumplió su función: evaluar, ajustar y fortalecer la competencia interna. Pero la Selección Mexicana sabe que el crecimiento real se mide frente a rivales de élite.

Hoy hay motivos para el optimismo. Mañana, el reto será sostener estas cinco claves cuando el margen de error sea mínimo.