Nadie puede creer que este sea el jugador MÁS CARO del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde México parte como favorito -entre otras cosas- por su condición de local, el análisis de mercado reserva una sorpresa mayúscula. Hay cuatro selecciones, cuatro técnicos y centenares de jugadores con diferentes historias, pero un solo protagonista encabeza el ranking del "más cotizado". La mención es para Lee Kang-in, mediocampista de gran presente y figura indiscutida de Corea del Sur, valuado en 30 millones de euros según Transfermarkt.

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Kang-in Lee es la gran sorpresa del Grupo A

Al menos para aquellos aficionados que sienten atracción por el futbol europeo, este futbolista no necesita presentación. Formado en el Valencia de España, consolidado en el Mallorca del mismo país y afirmado en el PSG de Francia, el mediocampista coreano es hoy uno de los asiáticos más cotizados del planeta.

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Sus 30 millones de euros de valoración superan con amplitud a otros apellidos destacados del Grupo A, como Santiago Gimenez (18 millones de euros), el checo Ladislav Krejci (22 millones de euros) o el sudafricano Lyle Foster (10 millones de euros). El dato es llamativo no solo por la cifra, sino también por lo que implica: Corea del Sur tiene al jugador más valioso del grupo pero no es favorita para liderarlo. México, con un plantel más equilibrado y la ventaja de jugar en casa, parte como el equipo con más posibilidades de avanzar primero. La economía del fútbol y los resultados deportivos, una vez más, demuestran que no siempre hablan el mismo idioma.

Lee Kang-in defiende los colores de PSG|Getty Images

Tras el sorteo, la zona de México se perfiló como una de las más equilibradas del certamen. Si bien el dueño de casa parte con una ventaja por sobre el resto, no hay demasiada claridad a la hora de jugar a las proyecciones deportivas. De hecho, Corea del Sur podría ser el seleccionado más complejo para los dirigidos por Javier Aguirre, aunque la presencia de República Checa -por ser proveniente de la UEFA- y Sudáfrica mantienen abierto un margen considerable a la incertidumbre.

