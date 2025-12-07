deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

NO TE LO VAS A QUERER PERDER: este es el partido más importante que se jugará en México

El territorio nacional albergará hasta 10 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de ellos es el más emocionante de todos

Mejor partido del Mundial 2026 en México
Crédito: @FIFAWorldCup / X
Mejor partido del Mundial 2026 en México
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

La emoción es total y todas las selecciones del mundo ya conocen qué rivales deberán enfrentar durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. México recibirá 10 partidos en la primera fase , incluido el juego inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Sin embargo, uno de esos 10 partidos es el más importante de todos y que ningún aficionado del futbol se debe perder.

México albergará el choque entre España y Uruguay

España y Uruguay se enfrentarán el día 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en el que promete ser uno de los choques más emocionantes de toda la fase de grupos del Mundial 2026. Los europeos parten como favoritos gracias a tener un gran equipo y, probablemente, uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Lamine Yamal . Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Bielsa prometen dar pelea.

España vs. Uruguay Mundial 2026
Crédito: @Uruguay, @SEFutbol / X
México albergará el España vs. Uruguay en el Mundial 2026

España llega al Mundial 2026 como la vigente campeona de la Eurocopa 2024 y habiendo sido líder de su grupo en las Eliminatorias UEFA. Mientras que por su lado, Uruguay consiguió clasificar a la cita mundialista tras colocarse en la cuarta posición de la tabla de las clasificatorias de Conmebol. Sin embargo, los charrúas llegan de manera inconsistente al torneo, pues vienen de sufrir una histórica goleada por 5-1 ante Estados Unidos en la pasada fecha FIFA.

TE PUEDE INTERESAR:

Entrenador de España no está contento con el juego ante Uruguay

Luis de la Fuente, director técnico de La Roja, estaría disconforme con disputar el partido ante la ‘Celeste’ en Guadalajara. Reportes indican que el entrenador estaría molesto debido a los traslados, pues sus dos primeros encuentros se jugarán en Atlanta, por lo que cuando llegue el momento de jugar contra Uruguay, los españoles tendrán un viaje de más de 2,300 kilómetros hacia Guadalajara.

Prensa española no está conforme con el horario del partido

La FIFA estipuló que el choque entre europeos y sudamericanos se lleve a cabo a las 20:00 horas (este de Estados Unidos), horario que correspondería a las 18:00 horas (centro de México). Sin embargo, el juego entre España y Uruguay comenzará a las 02:00 horas de la madrugada en Europa, duelo que todos los aficionados querrán ver y que, probablemente, definirá al líder del Grupo H y cómo serán los cruces con los rivales del Grupo J donde está Argentina.

España
Uruguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×