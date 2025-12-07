NO TE LO VAS A QUERER PERDER: este es el partido más importante que se jugará en México

La emoción es total y todas las selecciones del mundo ya conocen qué rivales deberán enfrentar durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. México recibirá 10 partidos en la primera fase , incluido el juego inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Sin embargo, uno de esos 10 partidos es el más importante de todos y que ningún aficionado del futbol se debe perder.

México albergará el choque entre España y Uruguay

España y Uruguay se enfrentarán el día 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en el que promete ser uno de los choques más emocionantes de toda la fase de grupos del Mundial 2026. Los europeos parten como favoritos gracias a tener un gran equipo y, probablemente, uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Lamine Yamal . Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Bielsa prometen dar pelea.

Crédito: @Uruguay, @SEFutbol / X México albergará el España vs. Uruguay en el Mundial 2026

España llega al Mundial 2026 como la vigente campeona de la Eurocopa 2024 y habiendo sido líder de su grupo en las Eliminatorias UEFA. Mientras que por su lado, Uruguay consiguió clasificar a la cita mundialista tras colocarse en la cuarta posición de la tabla de las clasificatorias de Conmebol. Sin embargo, los charrúas llegan de manera inconsistente al torneo, pues vienen de sufrir una histórica goleada por 5-1 ante Estados Unidos en la pasada fecha FIFA.

Lo estabais esperando.



🧐 ¡Estos son los horarios y estadios donde España jugará la fase de grupos de la #CopaMundialFIFA!#VamosEspaña pic.twitter.com/VrmJWxR2VG — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Entrenador de España no está contento con el juego ante Uruguay

Luis de la Fuente, director técnico de La Roja, estaría disconforme con disputar el partido ante la ‘Celeste’ en Guadalajara. Reportes indican que el entrenador estaría molesto debido a los traslados, pues sus dos primeros encuentros se jugarán en Atlanta, por lo que cuando llegue el momento de jugar contra Uruguay, los españoles tendrán un viaje de más de 2,300 kilómetros hacia Guadalajara.

Ahora sí ya sabemos grupo, rivales, días, horas, estadios, ciudades y países de la fase de grupos de la @FIFAWorldCup ℹ️ pic.twitter.com/AGL2srDBWd — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 6, 2025

Prensa española no está conforme con el horario del partido

La FIFA estipuló que el choque entre europeos y sudamericanos se lleve a cabo a las 20:00 horas (este de Estados Unidos), horario que correspondería a las 18:00 horas (centro de México). Sin embargo, el juego entre España y Uruguay comenzará a las 02:00 horas de la madrugada en Europa, duelo que todos los aficionados querrán ver y que, probablemente, definirá al líder del Grupo H y cómo serán los cruces con los rivales del Grupo J donde está Argentina.