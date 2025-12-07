CONFIRMADO: estos son los 10 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y México ya sabe qué partidos albergará durante la fase de grupos. La FIFA dio a conocer todos los encuentros que tendrán lugar dentro del territorio mexicano y todos los aficionados podrán disfrutar de 10 partidos emocionantes, incluyendo el duelo inaugural donde la Selección Mexicana de Javier Aguirre chocará contra Sudáfrica , tal y como sucedió en el Mundial 2010.

Todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que albergará México

Ciudad de México

La capital mexicana será escenario de tres partidos de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo y, además, tendrá el privilegio de inaugurar el torneo.



11 de junio - Estadio Ciudad de México - México vs. Sudáfrica (juego inaugural del Mundial, Grupo A) (13:00 horas del centro de México)

17 de junio – Estadio Ciudad de México - Colombia vs. Uzbekistán (20:00 horas del centro de México)

24 de junio – Estadio Ciudad de México - México vs. Ganador del Repechaje D de UEFA (19:00 horas del centro de México)

Guadalajara

A diferencia de CDMX, Guadalajara tendrá la oportunidad de recibir cuatro encuentros, incluido el segundo partido de México, y un verdadero choque de titanes entre España y Uruguay.



11 de junio – Estadio Guadalajara - Corea del Sur vs. Ganador del Repechaje D de UEFA (Grupo A) (20:00 horas del centro de México)

18 de junio – Estadio Guadalajara - México vs. Corea del Sur (segundo partido de la Selección Nacional en Fase de Grupos) (19:00 horas del centro de México)

23 de junio – Estadio Guadalajara - Colombia vs. Ganador del Repechaje Intercontinental 1 (20:00 horas del centro de México)

26 de junio – Estadio Guadalajara - España vs. Uruguay (18:00 horas del centro de México)

Monterrey

La Sultana del Norte, al igual que CDMX, recibirá tres encuentros: dos del Grupo F y el duelo que cerrará el Grupo A donde se encuentra México.



14 de junio – Estadio Monterrey - Ganador del Repechaje B de UEFA vs. Túnez (20:00 horas del centro de México)

20 de junio – Estadio Monterrey - Japón vs. Túnez (20:00 horas del centro de México)

24 de junio – Estadio Monterrey - Sudáfrica vs. Corea del Sur (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)

¿Dónde jugaría México si avanza a dieciseisavos del Mundial 2026?

Según reportes, en caso de finalizar como líder del Grupo A, la Selección Mexicana jugaría en el Estadio Ciudad de México los dieciseisavos del Mundial 2026, que están programados para el 30 de junio. Incluso, si logra avanzar a octavos de final, el cuadro nacional podría disputar dicho partido en la misma sede, el día 5 de julio.