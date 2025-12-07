deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

CONFIRMADO: estos son los 10 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en México

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 10 encuentros dentro de México y los aficionados podrán disfrutar de verdaderos partidazos

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
Crédito: @fifaworldcup_es / X
Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y México ya sabe qué partidos albergará durante la fase de grupos. La FIFA dio a conocer todos los encuentros que tendrán lugar dentro del territorio mexicano y todos los aficionados podrán disfrutar de 10 partidos emocionantes, incluyendo el duelo inaugural donde la Selección Mexicana de Javier Aguirre chocará contra Sudáfrica , tal y como sucedió en el Mundial 2010.

Todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que albergará México

Ciudad de México

La capital mexicana será escenario de tres partidos de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo y, además, tendrá el privilegio de inaugurar el torneo.

  • 11 de junio - Estadio Ciudad de México - México vs. Sudáfrica (juego inaugural del Mundial, Grupo A) (13:00 horas del centro de México)
  • 17 de junio – Estadio Ciudad de México - Colombia vs. Uzbekistán (20:00 horas del centro de México)
  • 24 de junio – Estadio Ciudad de México - México vs. Ganador del Repechaje D de UEFA (19:00 horas del centro de México)
México vs Sudáfrica Mundial 2026
Crédito: @fifaworldcup_es / X
México abrirá el Mundial 2026 frente a Sudáfrica

Guadalajara

A diferencia de CDMX, Guadalajara tendrá la oportunidad de recibir cuatro encuentros, incluido el segundo partido de México, y un verdadero choque de titanes entre España y Uruguay.

  • 11 de junio – Estadio Guadalajara - Corea del Sur vs. Ganador del Repechaje D de UEFA (Grupo A) (20:00 horas del centro de México)
  • 18 de junio – Estadio Guadalajara - México vs. Corea del Sur (segundo partido de la Selección Nacional en Fase de Grupos) (19:00 horas del centro de México)
  • 23 de junio – Estadio Guadalajara - Colombia vs. Ganador del Repechaje Intercontinental 1 (20:00 horas del centro de México)
  • 26 de junio – Estadio Guadalajara - España vs. Uruguay (18:00 horas del centro de México)

TE PUEDE INTERESAR:

Monterrey

La Sultana del Norte, al igual que CDMX, recibirá tres encuentros: dos del Grupo F y el duelo que cerrará el Grupo A donde se encuentra México.

  • 14 de junio – Estadio Monterrey - Ganador del Repechaje B de UEFA vs. Túnez (20:00 horas del centro de México)
  • 20 de junio – Estadio Monterrey - Japón vs. Túnez (20:00 horas del centro de México)
  • 24 de junio – Estadio Monterrey - Sudáfrica vs. Corea del Sur (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)

¿Dónde jugaría México si avanza a dieciseisavos del Mundial 2026?

Según reportes, en caso de finalizar como líder del Grupo A, la Selección Mexicana jugaría en el Estadio Ciudad de México los dieciseisavos del Mundial 2026, que están programados para el 30 de junio. Incluso, si logra avanzar a octavos de final, el cuadro nacional podría disputar dicho partido en la misma sede, el día 5 de julio.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×