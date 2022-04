México está para hacer historia en Qatar 2022: Uriel Antuna

A poco más de seis meses de que arranque la primera Copa del Mundo en el medio oriente, el seleccionado azteca, Uriel Antuna tiene muchas probabilidades de asistir a su primera justa mundialista y asegura que hay equipo para llegar al tan ansiado quinto partido e incluso más lejos y hacer historia en Qatar .

“Siento que tenemos buen plantel para pasar ese quinto partido, incluso para pasar mucho más adelante, entonces siempre es uno de los objetivos y más que nada buscar quedar en esa historia de esa selección que pasó de ese quinto partido”, comentó el delantero en entrevista para Azteca Deportes .

México 0-0 Guatemala | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

Antuna está cerrando su primer torneo vistiendo la playera de Cruz Azul, a punto de entrar a la “fiesta grande” del balompié azteca, el medallista en Tokyo 2020 sabe la importancia de llegar en buen momento a la parte final del año en donde Gerardo Martino definirá la lista final para la Copa del Mundo.

“Importantísimo seguir creciendo, madurando, mostrándote más que nada, a tan poco tiempo en un año mundialista el estar jugando te da ese crecimiento y esa experiencia, al final de cuentas te vas a enfrentar a rivales difíciles allá y siempre tienes que dar tu máximo para pelear de tú por tú a esos rivales”.

Te puede interesar: Gignac revela que le hubiera encantado jugar con la Selección Mexicana

Antuna y su relación con Martino

Respecto a los rumores que rodearon a Gerardo Martino en la última etapa de la eliminatoria mundialista y las críticas que han recibido tanto el cuerpo técnico de la selección como los mismos jugadores, Antuna confiesa que hay tranquilidad y pide confianza a la afición de cara a lo que viene para la selección azteca.

“Prácticamente lo que me caracteriza es esa velocidad, ese dinamismo, centros, goles, lo que se pueda ayudar y al final de cuentas si no se te da eso el estar peleando, metiendo, para que mis compañeros estén al 100 por ciento, estamos muy tranquilos, confiamos en el trabajo, en lo personal cuando me da la confianza (Gerardo Martino), me ha ido muy bien y para eso está el equipo, son igual de importantes los once que están dentro como los que estamos en la banca”, finalizó.

Te puede interesar: México 0-0 Guatemala | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

La Selección Azteca comparte el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, buscando hacer historia y romper la racha negativa de no avanzar más allá de los Octavos de Final desde la Copa del Mundo de México 1986.