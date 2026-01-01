¿México se puede enfrentar a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Las 2 posibilidades

México y Portugal se enfrentarán en un partido amistoso el 28 de marzo para reinaugurar el Estadio Ciudad de Mexico (antes Azteca) y así dar por iniciada la fiesta del torneo más importante de futbol. No obstante, ambas selecciones también se pueden cruzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado azteca y la selección europea encabezan el Grupo A y K, respectivamente; por lo que no se pueden medir en la Fase Grupos, ni en Dieciseisavos de Final, ya que de avanzar, se enfrentaría contra el mejor tercer lugar del l, E, H, C, F o I. Consulta qué países están en estos grupos .

México y Portugal se pueden ver las caras en los Octavos o Cuartos de Final, todo depende de sus resultados en Fase de Grupos.|Archivo TV Azteca

1. Octavos de Final

México y Portugal se pueden medir en esta fase, pero para ello, el país anfitrión debe avanzar en primer lugar del Grupo A, mientras que Cristiano Ronaldo y los suyos como tercero y derrotar al líder de Grupo A en la ronda de Dieciseisavos de Final.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Cuartos de Final

La Selección Nacional y los portugueses pueden enfrentarse en el sexto partido del torneo si ambos superan la ronda de Octavos de Final y si siguen en el mismo lado del bracket, aunque ello ya dependerá de lo demostrado en la Fase de Grupos. Esta probabilidad no es del todo segura, pero se puede dar.

https://x.com/AztecaDeportes/status/1995926250310042013?s=20

Los escenarios poco favorables para que se enfrenten México y Portugal

Portugal y México se pueden cruzar en las rondas de eliminación, aunque ello depende de los resultados de cada selección en el torneo. Uno de los escenarios poco favorables son las semifinales, pues según una estimación de la IA, hay entre 1 y 3 por ciento de que ello suceda.

Es casi imposible de que ambas selecciones se vean las caras en la final del torneo que, aunque se puede dar ya que están en grupos opuestos, la historia no les favorece. El combinado azteca solo ha avanzado hasta Cuartos de Final en el Mundial de México 1986, mientras que los europeos se han colado hasta semifinales en dos ocasiones: Inglaterra 1966 y Alemania 2006.