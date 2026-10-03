México vs Estados Unidos: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 3 de octubre, partido amistoso de la FECHA FIFA

México mide fuerzas ante Estados Unidos en Glendale, Arizona

México se enfrenta a Estados Unidos en el tercer partido de la era Rafa Márquez, duelo que se celebrará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el cual quizás sea el examen más duro hasta ahora por la rivalidad y tradición que hay entre los dos equipos nacionales, por lo que ambos conjuntos irán a buscar el resultado desde el comienzo.

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México que sale a este encuentro como ligero favorito para imponerse en el marcador, va a territorio estadounidense, sin embargo podría contar con más apoyo que el local por la comunidad mexicana en esa región.

Sin que el equipo Azteca lo considere como factor, la expectativa es de que gane y muestre argumentos sólidos los 90 minutos del juego ante un Estados Unidos que del mismo modo y continuando con el proyecto Pochetino, va con la intención de dar un golpe de autoridad en casa y en la Concacaf.

Ranking de la FIFA coloca a México en mejor posición en relación a Estados Unidos

La FIFA en su último ranking expone que México a nivel de selección mayor está en el décimo puesto del mundo, sitio que viene acompañado a la inercia del papel en el Mundial del 2026.

Los dos últimos partidos aunque no entran en ese análisis por lo reciente de los mismos, supone un buen registro con empates ante Perú y Colombia.

A México además de este juego le resta un compromiso ante Chile el cual también es buen examen.

Estados Unidos en tanto es el 16 del ranking del mundo y una victoria ante México aunque no hay ningún puntaje oficial en disputa, sí podría catapultarlos en este ranking que desde hace tiempo es una buena referencia de los mejores del mundo.