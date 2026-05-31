Mientras Erik Lira gana 1,2 millones, el sueldo de Edson Álvarez en Turquía

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra a la vuelta de la esquina. La Selección Mexicana cuenta con la competencia dentro del mediocampo para poder afrontar el compromiso mundialista. Destacando el duelo que hay entre Erik Lira y Edson Álvarez, dos centrocampistas defensivos que han ganado de cierta jerarquía en este último años futbolístico.

Erik Lira se ha proclamado una pieza clave dentro del vigente campeón Cruz Azul. Contando con un salario de 1.2 millones de dólares anuales a sus 26 años. Es decir, cobra alrededor de 21 millones de pesos al año como referente de La Máquina. Sin embargo, el jugador no llega a ganar lo que Edson Álvarez cobra en el Fenerbahçe.

Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul|@eriklira

El salario de Edson Álvarez en Turquía

Tras no entrar en planes del West Ham, Edson Álvarez buscó mantenerse dentro del fútbol de Europa. El Fenerbahçe fue el equipo que mostró un mayor interés para poder traerlo el 22 de agosto de 2025 en calidad de préstamo. Según cifras de Capology, el centrocampista logró mantener un salario que ronda los 6.5 millones de dólares al año.

|Getty Images

Esto quiere decir que Álvarez cobra en Turquía alrededor de 112 millones de pesos mexicanos anuales. Dejando una abismal diferencia de 91 millones a comparación de lo que gana Lira en México. Por lo que el debate puede abrirse en si los números respaldan la diferencia que puede haber entre la calidad de los dos jugadores mexicanos.

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Cabe mencionar que Erik Lira y Edson Álvarez estarán peleando por un lugar en el once titular de la Selección Mexicana. Ya que Javier Aguirre optó por utilizar a Lira en su sistema de juego ante la baja de Álvarez. A continuación te dejamos los números que ha dejado cada jugador en el año futbolístico.

Números de Erik Lira y Edson Álvarez en el año futbolístico 2025-2026

Erik Lira

Partidos jugados: 44.

Goles: 1.

Asistencias: 0.

Edson Álvarez