Mito resuelto: famoso luchador mexicano revela que perdió su cabellera a cambio de dinero

Pirata Morgan reveló lo que es un mito en la lucha libre: la venta de la máscara y cabellera, pues confesó que perdió la suya a cambio de dinero. La estrella del pancracio mexicano aseguró que le ha puesto precio a su pelo en más de una ocasión, pues la razón es que varios han denigrado el deporte espectáculo y solo buscaron un beneficio monetario, como lo hizo Cibernético, quien le puso precio a la máscara que usó en Triplemanía 33 .

“Me empiezan a ofrecer [dinero]. Si Niurka, el Perro Guarumo y Chavana luchan y están desmadrando la lucha libre, pues voy a sacarle provecho de la situación y no empiezo a denigrar”, mencionó en una entrevista para el Blog de la Lucha, Pedro El Malo. Esta es otra de las maneras por las que lo conocen, pues tiene varios seudónimos, al igual que la L.A Park, quien decidió cambiarse el nombre por una gran razón .

@piratamorgan74 Pirata Morgan es el luchador mexicano que perdió su cabellera a cambio de dinero

Pirata Morgan ha confesado en reiteradas ocasiones que ha perdido su cabellera a cambio de dinero, pues inclusos sus rivales son los que le ponen el precio, a fin de ganar. No obstante, la estrella del pancracio mexicano no reveló montos, ni cuáles luchas de apuestas en las que cayó estaban amañadas.

El arrepentimiento del luchador mexicano que vendió su cabellera

Pirata Morgan refirió que se arrepiente de haber vendido su cabellera, pues no fue solo una vez, sino varias, situación que generó mucha polémica entre los aficionados al deporte espectáculo, pues este era un secreto a voces.

“Lo hice y me arrepiento. Yo ya dije que próxima vez que apueste mi cabellera y, si pierdo, me retiro de la lucha libre. ¿Por qué no me han retado? Varios nomás empezaron a hablar, Damián [666] empezó a hablar, Dr. Wagner Jr también me empezó a tirar y a la mera hora ya no quisieron nada. Saben que el Pirata Morgan no se presta a ningún tipo de fraude y ya no quieren apostar nada”, aseveró Pedro El Malo.

¿Quién es Pirata Morgan, luchador que vendió su cabellera a cambio de dinero?

Pirata Morgan es un luchador que es considerado estrella en el deporte espectáculo, pues ya tiene varios años de experiencia. Su mayor auge fue en la década de los 90´s, pero lo que marcaría su carrera fue un accidente que le costó perder un ojo, de ahí la caracterización y nombre de su personaje, pues sale en cada función con un parche.

Pedro El Malo o El Mejor Luchador del Mundo, ha pertenecido a las grandes empresas de la lucha libre mexicana, como el CMLL y la Triple A. En este 2025, Pirata Morgan continúa presentándose de manera independiente en las diferentes arenas del país, ya sea solo o con su dinastía, pues sus hijos también se dedicaron al deporte espectáculo.