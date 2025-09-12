¿Mucho o poco? Un luchador mexicano revela cuánto cuesta ganar un campeonato nacional

El luchador Halloween, quien pensó en quitarse la vida por la culpa de las drogas , reveló que ganar un campeonato nacional en la lucha libre tiene un costo de 50 mil pesos, un precio que muchos no están dispuestos a pagar, aunque este valor fue impuesto hace bastantes años, por lo que en este 2025 pudo haber aumentado.

El exluchador mencionó en el podcast Luchando por tus Sueños que perdió un campeonato en una empresa mexicana reconocida debido a que Nicho El Millonario no se presentó a la función siguiente, ya que se molestó porque le dieron a firmar un vale por 50 mil pesos para poder llevarse su campeonato, como el que retuvo el Hijo de Dr. Wagner Jr en Worlds Collin, donde se presentó con otro nombre .

Archivo TV Azteca Halloween reveló que a su compañero le quisieron cobrar 50 mil pesos por llevarse el campeonato obtenido

“Nos dicen: ‘muchachos, buena lucha, felicidades, pero vengo a recoger los campeonatos, ya que no se los pueden llevar porque son nacionales. Ya hemos tenido problemas [con luchadores] que se los han llevado y ya no los regresan’”, compartió Halloween en la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR:



Halloween detalló que la forma no le agradó a Nicho El Millonario, quien respondió de la siguiente manera: “¿Y entonces cómo voy a llegar a mi casa si mi hijo me pregunta por el campeonato, le digo que es chamba o qué?”.

La contestación del encargado de la empresa fue lo que derramó el vaso, pues orilló a que Nicho El Millonario nos se presentara a la siguiente función para exponer los títulos junto a Halloween: “Si te lo quiere llevar no hay problema, pero me tienes que firmar un vale de 50 mil pesos”.

¿Por qué los luchadores no se pueden llevar los campeonatos ganados?

Los luchadores en el pancracio mexicano aspiran a ganar máscaras o cabelleras, así como campeonatos de gran magnitud, aunque existe una regla no escrita, pues el título obtenido se tiene que regresar. Lo anterior, ya que tiempo después lo exponen contra otros rivales.

En algunos casos, hay luchadores que ganan un campeonato y no lo regresan, tal es el caso de L.A Park con la empresa The Crash, que tras su salida se quedó con el título completo. La Huesuda incluso bromeó sobre ello cuando se le preguntó en una entrevista: “Ya lo vendí al kilo”.