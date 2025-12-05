Nintendo lanza juegos gratis por Navidad; así puedes conseguirlos por tiempo limitado

Una gran noticia ha llegado para los gamers alrededor del mundo en este cierre del año. Nintendo , una consola que ha ganado millones de adeptos en los últimos años, confirmó la llegada de juegos gratis durante esta Navidad, por lo que aquí conocerás cómo conseguirlos por tiempo limitado.

Nintendo logró que su Nintendo Switch 2 fuera la consola más vendida de este año superando a otros monstruos como la PlayStation y la Xbox. En ese sentido, ahora la consola ha dado mucho de qué hablar luego de confirmar la llegada de juegos gratis para disfrutar de mejor forma la Navidad 2025.

¿Qué juegos gratis lanzará Nintendo para Navidad?

Si eres fanático de esta consola, debes saber que Nintendo ha preparado una promoción por demás espectacular para quienes aman la Nintendo Switch. Y es que, gracias a su colaboración con No Gravity Games, la compañía traerá consigo una serie de juegos totalmente gratuitos como parte de la campaña Switchmas Giveaway 2025.

Se trata, entonces, de una propuesta por demás atractiva gracias a que, durante el mes de diciembre, los jugadores de la Nintendo Switch contarán con la oportunidad de sumar a su baraja una serie de juegos, mismos a los cuales podrás acceder antes del 12 de diciembre si se cumplen una serie de requisitos.

El primero de estos es contar con una cuenta en la eShop de los Estados Unidos, mientras que la segunda es tener, al menos, un juego de No Gravity dentro de la biblioteca digital de la Nintendo Switch. Si cumples con estos requisitos, entonces podrás acceder a este material.

¿Qué juegos estarán gratuitos en la Nintendo Switch?

Como sabes, la promoción comenzará el 12 de diciembre para culminar el 18 del mismo mes , y, durante cada día, un nuevo juego estará disponible de manera gratuita, por lo que los usuarios tendrán 24 horas para poder descargarlo. Vale mencionar que, hasta el momento, se desconoce el nombre de cada uno de los títulos.