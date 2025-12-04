deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Nintendo “recupera” a uno de sus videojuegos más queridos tras 20 años; ¿a cuál nos referimos?

Nintendo ha tenido un año por demás espectacular, y parte de esto deriva del hecho de haber recuperado a uno de sus videojuegos más queridos en la historia.

nintendo-recupera-videojuegos-mas-queridos-tras-20-años.png
Instagram: Nintendo
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

La magia de Nintendo ha acaparado gran parte del mercado de los videojuegos en este 2025; de hecho, su Nintendo Switch 2 se convirtió en la consola más vendida a nivel mundial en este año. Parte de lo anterior deriva del “reencuentro” que esta consola tuvo con uno de sus videojuegos más queridos.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Este videojuego regresó a Nintendo después de más de 20 años y, contra todos los pronósticos, ha sido un auténtico éxito desde su lanzamiento en noviembre de este año. Si quieres conocer más respecto a este increíble juego, así como la forma en cómo se cocinó su retorno, entonces quédate con nosotros.

Nintendo y el regreso de Kirby Air Riders, un auténtico éxito

Fue hace unos meses cuando la Nintendo confirmó la llegada de Kirby Air Raiders, uno de los juegos más importantes de la franquicia que volvió después de más de 20 años, cuando su última edición se hizo presente en el año 2003. El éxito llegó pronto, tal vez más pronto de lo que la misma consola hubiese imaginado.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las bajas que Chivas tendría para el próximo torneo?

Te puede interesar: Ella es Alexa Bliss, la superestrella que ha conquistado la WWE

Kirby es considerado uno de los juegos más queridos por los fanáticos más fieles que tiene la Nintendo, por lo que, desde que se supo de su regreso después de más de dos décadas de espera, hubo mucha expectación, aunque también cautela respecto a cómo harían para que su retorno fuera exitoso.

Vale decir que el juego original de Kirby Air Ride se lanzó para la Nintendo GameCube en 2003, mientras que este es exclusivo para la Nintendo Switch 2. Con ello, Kirby vuelve con un entretenido juego de carreras que ha sido considerado, por muchos expertos, como uno de los mejores de este año.

¿Cuándo se estrenó Kirby Air Riders en Nintendo?

Kirby Air Raiders se estrenó apenas el pasado 20 de noviembre del 2025, por lo que, en poco menos de un mes, ha acaparado gran parte de la atención, lo cual habla del enorme impacto que tuvo entre los jugadores hasta ahora, mismos que añoraban su regreso después de más de dos décadas de espera.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
×
×