Nintendo “recupera” a uno de sus videojuegos más queridos tras 20 años; ¿a cuál nos referimos?

La magia de Nintendo ha acaparado gran parte del mercado de los videojuegos en este 2025; de hecho, su Nintendo Switch 2 se convirtió en la consola más vendida a nivel mundial en este año. Parte de lo anterior deriva del “reencuentro” que esta consola tuvo con uno de sus videojuegos más queridos.

Este videojuego regresó a Nintendo después de más de 20 años y, contra todos los pronósticos, ha sido un auténtico éxito desde su lanzamiento en noviembre de este año. Si quieres conocer más respecto a este increíble juego, así como la forma en cómo se cocinó su retorno, entonces quédate con nosotros.

Nintendo y el regreso de Kirby Air Riders, un auténtico éxito

Fue hace unos meses cuando la Nintendo confirmó la llegada de Kirby Air Raiders, uno de los juegos más importantes de la franquicia que volvió después de más de 20 años, cuando su última edición se hizo presente en el año 2003. El éxito llegó pronto, tal vez más pronto de lo que la misma consola hubiese imaginado.

Kirby es considerado uno de los juegos más queridos por los fanáticos más fieles que tiene la Nintendo, por lo que, desde que se supo de su regreso después de más de dos décadas de espera, hubo mucha expectación, aunque también cautela respecto a cómo harían para que su retorno fuera exitoso.

Vale decir que el juego original de Kirby Air Ride se lanzó para la Nintendo GameCube en 2003, mientras que este es exclusivo para la Nintendo Switch 2. Con ello, Kirby vuelve con un entretenido juego de carreras que ha sido considerado, por muchos expertos, como uno de los mejores de este año.

¿Cuándo se estrenó Kirby Air Riders en Nintendo?

Kirby Air Raiders se estrenó apenas el pasado 20 de noviembre del 2025, por lo que, en poco menos de un mes, ha acaparado gran parte de la atención, lo cual habla del enorme impacto que tuvo entre los jugadores hasta ahora, mismos que añoraban su regreso después de más de dos décadas de espera.