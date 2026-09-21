Está olvidado por su DT, pero Rafael Márquez lo llamó y podría ser vital para la Selección Mexicana

Estamos a unos días para que se lleve a cabo la primera Fecha FIFA luego de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y será precisamente en este periodo en donde la Selección Mexicana, ahora comandada por Rafael Márquez, tendrá cuatro pruebas de fuego en el rectángulo verde.

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Serán cuatro los partidos que Rafael Márquez dirigirá en esta Fecha FIFA con la Selección Mexicana, mismos en donde podría probar una vez más a un elemento que no es querido por su director técnico del club pero que, sin embargo, podría ser fundamental de cara al 2030.

¿Obed Vargas será importante en la Selección Mexicana de Rafael Márquez?

Fue durante el jueves pasado que Rafael Márquez lanzó la convocatoria para los juegos de esta Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana enfrentará a cuatro países continentales. Entre los nombres destaca el de Obed Vargas, quien aún no debuta en la temporada con el Atlético de Madrid.

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🚨Diego Simeone, sobre Obed Vargas:

🎙️"Es humilde, amable y trabajador, y ese es el camino que debe seguir hasta que le llegue su oportunidad. Todavía conserva el mismo entusiasmo que tenía cuando llegó". pic.twitter.com/tK52Z0QKKR — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 15, 2026

Para poner un poco de contexto, vale decir que Obed Vargas ha tenido menos minutos en el campo que Brian Gutiérrez, quien no fue convocado por Rafael Márquez. Sin embargo, su juventud y las cosas que mostró a finales de la temporada pasada habrían convencido al nuevo timonel azteca.

Además, Rafael Márquez ya sabe lo que es trabajar con Obed Vargas cuando ambos estuvieron juntos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, si le da las armas suficientes para trascender, podría ser fundamental en el proceso de Rafa con miras al Mundial 2030.

¿En qué posiciones se desempeña Obed Vargas?

Uno de los puntos a favor que Obed Vargas tiene en la Selección Mexicana es su plurifuncionalidad, pues además de jugar como segundo contención o un centrocampista defensivo fijo, el jugador de 22 años también puede desenvolverse como interior por ambos costados.