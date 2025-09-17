OFICIAL: Se define el futuro de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica vive momentos de tensión en su camino hacia el Mundial 2026, y el nombre de Miguel “Piojo” Herrera ha estado en el centro del debate. Tras dos empates consecutivos en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf —1-1 ante Nicaragua y un dramático 3-3 frente a Haití—, la afición tica comenzó a cuestionar la continuidad del estratega mexicano. Sin embargo, la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) ha decidido mantener el proyecto y respaldar al técnico rumbo a la justa mundialista.

¿Cuáles son los próximos partidos de Costa Rica?

La Selección enfrentará dos partidos clave en octubre: el 9 ante Honduras en San Pedro Sula y el 13 contra Nicaragua como local. Ambos encuentros son vitales para mantenerse en la pelea por uno de los tres boletos directos al Mundial o, al menos, acceder al repechaje intercontinental.

¿Qué dice Miguel Herrera de su situación con la Selección Costa Rica?

El Piojo ha sido enfático: no piensa renunciar. “Lo más cobarde de mi parte sería dar un paso al costado. Si la directiva toma la decisión, es otra cosa”, declaró tras el empate ante Haití. El técnico ha señalado la falta de actitud en momentos clave como uno de los puntos a corregir, y aprovechará el mes previo a la Fecha FIFA para ajustar detalles y recuperar la confianza del grupo.

Con figuras como Keylor Navas, Manfred Ugalde y Anthony Contreras, Costa Rica aún tiene armas para competir. El camino es difícil, pero el proyecto de Herrera sigue vivo. La afición espera que el Piojo logre encaminar a la Sele hacia su sexta participación mundialista.

