deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: Se define el futuro de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera sigue al mando de Costa Rica: la misión mundialista continúa

Piojo Herrera se sincera y revela si renunciará a la Selección de Costa Rica tras fracaso frente al Mundial 2026
@miguelherreradt
Piojo Herrera se sincera y revela si renunciará a la Selección de Costa Rica tras fracaso frente al Mundial 2026
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

La Selección de Costa Rica vive momentos de tensión en su camino hacia el Mundial 2026, y el nombre de Miguel “Piojo” Herrera ha estado en el centro del debate. Tras dos empates consecutivos en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf —1-1 ante Nicaragua y un dramático 3-3 frente a Haití—, la afición tica comenzó a cuestionar la continuidad del estratega mexicano. Sin embargo, la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) ha decidido mantener el proyecto y respaldar al técnico rumbo a la justa mundialista.

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuáles son los próximos partidos de Costa Rica?

La Selección enfrentará dos partidos clave en octubre: el 9 ante Honduras en San Pedro Sula y el 13 contra Nicaragua como local. Ambos encuentros son vitales para mantenerse en la pelea por uno de los tres boletos directos al Mundial o, al menos, acceder al repechaje intercontinental.

¿Qué dice Miguel Herrera de su situación con la Selección Costa Rica?

El Piojo ha sido enfático: no piensa renunciar. “Lo más cobarde de mi parte sería dar un paso al costado. Si la directiva toma la decisión, es otra cosa”, declaró tras el empate ante Haití. El técnico ha señalado la falta de actitud en momentos clave como uno de los puntos a corregir, y aprovechará el mes previo a la Fecha FIFA para ajustar detalles y recuperar la confianza del grupo.

Con figuras como Keylor Navas, Manfred Ugalde y Anthony Contreras, Costa Rica aún tiene armas para competir. El camino es difícil, pero el proyecto de Herrera sigue vivo. La afición espera que el Piojo logre encaminar a la Sele hacia su sexta participación mundialista.

Costa Rica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×