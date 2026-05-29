OFICIAL: la duda de Gilberto Mora sobre si iría o no a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora apunta a ser una de las revelaciones de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El joven mediocampista de Xolos de Tijuana buscará seguir rompiendo récords a nivel selección. Sin embargo, el camino que ha tenido que trazar para llegar al cuadro nacional no fue sencillo, específicamente cuando sufrió un cuadro de pubalgia a inicios de año.

El futbolista expresó su preocupación sobre si ir o no al evento mundialista, ya que la lesión que tenía comprendía un grado de complejidad que le llevó a múltiples revisiones. En ese sentido, Mora confesó que el apoyo de Xolos fue clave para que pudiera recuperarse al 100 por ciento y volver a la Selección Mexicana. Gracias a ese respaldo y su actualidad física, está en condiciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Gilberto Mora agradeció el apoyo de su familia en el proceso de recuperación|Instagram:gil_morita

El récord de Gilberto Mora con la Selección Mexicana

La joya de la Selección Mexicana irrumpió en el plano internacional bajo el mandato de Javier Aguirre. El mediocampista se convirtió en el debutante más joven en la historia del equipo nacional en un partido oficial. El momento en el que alcanzó esta hazaña fue ante Arabia Saudita en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

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Sin embargo, el récord más importante lo obtuvo al consagrarse como campeón de la Copa Oro 2025, siendo el futbolista más joven en ganar un torneo oficial de la FIFA, con 16 años y 265 días. A partir de esta cifra, superó a leyendas como Pelé o joyas de talla mundial como Lamine Yamal, por lo que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ significará otro evento de trascendencia para su joven carrera.

