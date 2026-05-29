OFICIAL: se revela si Alexis Vega realmente puede jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alexis Vega vive un momento clave para definir su situación dentro de la Selección Mexicana. A días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbolista del Toluca encendió las alarmas luego de que se confirmara una leve lesión en la rodilla. Los últimos reportes de TV Azteca han dado pie a esclarecer el posible destino del 10 escarlata dentro del combinado nacional.

En la conferencia de prensa en Pasadena, Alexis Vega se mantuvo firme al expresar su deseo de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Previo al partido ante Australia, el atacante se refirió a las molestias físicas y dijo que estuvo presente en cada uno de los entrenamientos del equipo de Javier Aguirre y que quiere formar parte de la lista de 26 convocados del estratega.

Alexis Vega (L) of Mexico fights for the ball with Abdullah Madu (R) of Saudi Arabia during the Quarter Finals match between Mexico (Mexican National team) and Saudi Arabia as part of the 2025 CONCACAF Gold Cup at State Farm Stadium, on June 28, 2025 on Glendale, Phoenix Arizona, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

¿Irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Alexis Vega asegura su compromiso en la Selección Mexicana

A pesar de no encontrarse al 100 por ciento físicamente, Alexis Vega confía en poder estar disponible para el evento mundialista. El futbolista ya había enfrentado dificultades físicas durante su desempeño con el Toluca en la Liga BBVA MX. En ese sentido, Vega confirmó que dentro de la Selección Mexicana mantiene la misma entrega al brindarse en cada uno de los entrenamientos.

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“Que sepan que estoy dándolo todo para poder estar en la lista final. Quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el himno nacional y disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando”, comentó Alexis Vega en la rueda de prensa.

La Selección Mexicana alista ya su plan de juego para afrontar sus últimos partidos amistosos, siendo el encuentro ante Australia vital en la preparación del equipo de Javier Aguirre. El partido servirá para definir los últimos detalles del once titular para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica.

