Nota

ÚLTIMA HORA: El partido que jugará México en Guadalajara en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al abrirse el BOMBO 2 en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se conoció que la Selección Mexican enfrentará en Guadalajara a Korea del Sur.

Selección de México
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Shaquille O'Neal sacó una de las pelotas del BOMBO 2, y la suerte en este Sorteo Final del Mundial 2026 señaló que México enfrentará en Guadalajara a México, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro que hace algunos meses sucedió en amistoso y que terminó con un empate a dos goles.

LOS DOS PARTIDOS DE MÉXICO QUE JUGARÁ MÉXICO EN CDMX DURANTE EL MUNDIAL 2026

El Estadio Guadalajara que está totalmente listo para recibir el Mundial del 2026 y previamente el torneo clasificatorio que es un repechaje de confederaciones sin considerar a la UEFA, tendrá OFICIALMENTE en el certamen que comienza el 11 de junio del 2026 al cuadro de Javier Aguirre midiéndose ante los coreanos, que no son un equipo sencillo, que tienen mucha dinámina, velocidad y que reviven además esos encuentros que también han sucedido en instancias importantes y definitivas.

¿Cuándo jugará México vs Corea del Sur en el Mundial del 2026?

México tendrá el enfrentamiento ante Corea del Sur, en el duelo que corresponde a la Jornada 2 del Mundial, después de enfrentar a Sudáfrica que también ESTÁ CONFIRMADO, SERÁ EL PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL 2026 EL 11 DE JUNIO EN EL ESTADIO AZTECA.

El juego de México vs Corea en el Estadio Guadalajara, sucederá el 18 de junio, generando mucha euforia y emoción rumbo al primer Mundial con 48 selecciones.

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

Antecedentes de México vs Corea del Sur

México enfrentando al conjunto de Corea del Sur tienen bastante historia: Se han medido en 15 ocasiones, en las cuales el equipo verde tiene ventaja con ocho victorias, un par de empates y cinco triunfos del combinado coreano.

El último partido entre estas escuadras se celebró en septiembre y se resolvió con un empate a dos goles.

Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
