Partidos de la Fecha FIFA HOY sábado 3 de octubre: juegos internacionales, horarios para ver EN VIVO
La Fecha FIFA de octubre continúa este sábado 3 con una cartelera cargada de duelos de alto impacto, donde las selecciones buscan dar un golpe de autoridad sobre el terreno de juego
La Fecha FIFA de octubre pone en pausa las ligas de clubes para dar paso a una intensa cartelera de selecciones nacionales alrededor del mundo.
En Europa, la UEFA Nations League concentra la atención con cruces de primer nivel para la jornada sabatina. Durante esta ventana, la actividad del Viejo Continente arranca con duelos de alta intensidad donde sobresalen compromisos como el choque entre Croacia e Inglaterra, así como el enfrentamiento de España frente a Chequia (los más llamativos).
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En nuestra región, la Liga de Naciones de la Concacaf también tiene actividad clave con duelos determinantes en la tabla, destacando los partidos entre Jamaica y Guatemala, además del cruce de Costa Rica frente a Curazao.
Para este sábado 3 de octubre, la agenda de amistosos internacionales arranca temprano con el juego entre India y Brasil a las 08:00 horas (tiempo del centro de México). Más tarde, a las 14:00 horas, Canadá recibirá a Perú en el Stade Saputo de Montreal.
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Una nueva edición del Clásico de la Concacaf
La Selección Mexicana se enfrenta a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Este compromiso representa el tercer partido de Rafael Márquez al frente del banquillo tricolor, una prueba de alta exigencia antes de cerrar esta ventana internacional contra Chile el próximo martes 6 de octubre en Los Ángeles.
¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Estados Unidos?
Podrás seguir este partido en vivo y sin costo a través de la señal abierta de Canal 7, así como en la aplicación móvil y el sitio web oficial de TV Azteca, para no perderte el tercer juego de la Selección Mexicana bajo el mando del "Káiser".
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Buenas noticias, Gilberto Mora no parece estar lesionado 🔥— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 3, 2026
Prueba de lo dicho por Rafa Márquez en la última conferencia de prensa, Morita está disponible para jugar el Clásico de la CONCACAF 😎#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca
ESTADOS UNIDOS VS MÉXICO 🇺🇸 🆚 🇲🇽
📅 SÁBADO 3 DE… pic.twitter.com/2ahIWYFet6