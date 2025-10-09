¿Cuándo y dónde se estrena la temporada 3 de One Punch Man en México?

Todo está listo para disfrutar de una de las ediciones más importantes dentro del mundo del anime, mercado que sigue creciendo al interior de la República Mexicana. La temporada 3 de One Punch Man en México está a nada de llegar, por lo que aquí sabrás cuándo y por dónde verla.

One Punch Man ha sido un anime que, contra todos los pronósticos, se ha ganado el cariño de propios y extraños gracias a la calidad de sus dibujos, así como a la historia que cuenta su protagonista. Por ende, debes saber que la temporada 3 está más cerca que nunca, pues se estrenará este mismo mes.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de One Punch Man en México?

Después de seis largos años en donde Saitama entró en acción, vale decir que la espera ha terminado, pues One Punch Man espera irradiar felicidad a sus seguidores a través de la temporada 3. Y es que, de acuerdo con información del portal El Financiero, esta edición comenzará el 5 de octubre en Japón, así como el domingo 12 de octubre en México.

Cabe mencionar que, así como ocurre con la mayoría de los animes, su estreno será primeramente en Japón para, después, ir a otros países a nivel mundial. Ante ello, México es uno de los primeros en este apartado, pues su estreno será solamente una semana después del original, lo cual habla de la popularidad de este anime en el país.

¿Por dónde ver la temporada 3 de One Punch Man en México?

Una vez conocido su día de estreno, es preciso que sepas que la plataforma encargada de traer este anime a la República Mexicana es nada más y nada menos que Netflix. No obstante, debes saber que la página oficial del programa reveló que la temporada 2 no estará disponible en dicha plataforma.

¿Qué tan importante es Saitama, el personaje de One Punch Man, para Japón?

Saitama ha cobrado un interés sobrenatural en Japón al grado de ser considerado uno de los personajes más importantes en la historia del anime. De hecho, por sus habilidades y fortalezas este ha sido comparado con Gokú, icónico personaje del manga llamado Dragon Ball Z.

