PlayStation salta la barrera; buscarán competir con Nintendo Switch 2 con nueva consola portátil

La competencia, al menos en los Estados Unidos, está más viva que nunca. El mundo de las consolas solamente se restringe a tres a nivel mundial, y si bien es una realidad que la Xbox ha quedado un poco rezagada, ahora mismo el mercado lo pelean tanto la PlayStation 5 como la Nintendo Switch 2.

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En los últimos meses el mercado norteamericano ha sido conquistado por la Nintendo Switch 2, la cual ha sido la favorita del público. Ante tal situación, Sony tiene en mente crear una nueva consola que compita directamente con esta mediante el nombre PlayStation.

¿Qué planes tiene PlayStation para competir con Nintendo Switch 2?

Hideaki Nishino, presidente de Sony Interactive Entertainment, explicó que la nueva generación de consolas tiene como objetivo principal competir directamente con la Nintendo Switch 2 a través de una consola que se adecúe a los estándares mostrados en la actualidad para, así, buscar una rivalidad más pareja.

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🚨🟣 Nintendo confirma una revisión de Switch 2 para Europa:



La consola y los Joy-Con recibirán baterías reemplazables por el usuario para adaptarse a la nueva legislación europea que entrará en vigor en 2027.



"Las primeras versiones modificadas de productos estarán disponibles… pic.twitter.com/ov4V1NJ907 — Movistar eSports (@MovistareSports) July 6, 2026

Se trata, entonces, de que la PlayStation ofrezca una experiencia de juego más fluida que se pueda adaptar de manera más natural; es decir, más allá del televisor tal y como ocurre ahora, creando una atmósfera más disfrutable para quienes deseen jugarla.

Es así como las declaraciones de Nishino han generado rumores respecto a que la nueva PlayStation 6 cuente con algún tipo de dispositivo móvil o, bien, una opción de juego híbrida que compita directamente con lo que la Nintendo Switch 2 puede entregar en la actualidad.

¿Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 6?

En medio de estos rumores, vale decir que hasta el momento se desconoce la fecha oficial para el lanzamiento de la PlayStation 6, pues mientras algunos insiders sostienen que esta saldría a mediados del próximo año, otros indican que podría retrasarse hasta finales del 2028.