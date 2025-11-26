PlayStation Plus confirmó un nuevo “fichaje”; este videojuego llegará en diciembre del 2025

Los usuarios que forman parte de la PlayStation Plus han recibido una noticia que, sin duda, los llenará de dicha y alegría. Y es que, antes de que termine el año, la consola recibirá un videojuego que promete llenar de mucha expectativa a los gamers durante diciembre del 2025.

Fue hace unos días cuando PlayStation Plus confirmó la llegada de un videojuego que se podrá jugar a partir de diciembre de este año. Se trata, entonces, de un fichaje que ha generado un nivel de expectativa grande entre los usuarios, los cuales esperaban un “regalito de Navidad” de esta índole.

¿Qué videojuego llegará a PlayStation Plus en diciembre del 2025?

Skate Story se une al catálogo de videojuegos que formarán parte de la PlayStation Plus a partir de diciembre del 2025, un juego que llegará desde el lunes 8 y que promete ser uno de los más queridos por los usuarios que busquen distraerse de su día a día a través de su consola favorita.

Un punto a destacar es que, quien lo desee disfrutar, podrá jugarlo directamente el día de lanzamiento mientras esperan a la lista de los videojuegos que se adquirieron durante el resto del mes, la cual llegará unos días después del arribo de un juego con tintes deportivos como lo es este.

Con ello, PlayStation Plus contará con un juego en el que se controlará a un demonio que ha hecho un pacto con el Diablo a fin de contar con un monopatín único. Para romper la maldición impuesta por Satanás, el protagonista deberá llegar a la luna junto a su compañera de aventuras para tragarla por completo.

¿Cuánto cuesta la PlayStation Plus en México?

Lo primero que tienes que saber es que el costo varía de acuerdo al periodo de tiempo en el que adquirirás tu paquete, por lo que los precios se pueden actualizar al cabo de ciertos meses o años. Dicho esto, la mensualidad tiene un costo cercano a los 145 pesos mexicanos, mientras que el año se establece en casi mil 600 pesos.