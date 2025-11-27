Portugal 1-0 Austria: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final del Mundial Sub 17; marcador online

La gran Final del Mundial Sub 17 organizada por la FIFA en Qatar, se celebra HOY 27 de noviembre entre las poderosas selecciones de Portugal y Austria, las cuales han hecho un gran torneo ganándose un lugar en este partido que comenzará a las 10:00 am en el tiempo del centro de México.

Portugal fue dejando selecciones a su paso, entre ellas al equipo mexicano que no pudo detener esa maquinaría que más allá de ganar el Mundial Sub 17, muestra una gran base para el futuro próximo en Selección Mayor. Los lusos vencieron por Goliza de 5-0 a México.

Pero en la antesala de la Final, Portugal derrotó a Brasil en un duelo muy competido que se fue hasta penales en donde los sudamericanos perdieron el pasado lunes.

Austria por su parte, tal vez una selección que no suele dar de qué hablar en estas instancias, ha mostrado ser un equipo sólido y sacó la victoria ante Italia en las Semifinales por marcador de 2-0 ganando sin problema su lugar en la Final de esta Copa del Mundo.

La Final se celebrará en el Estadio Internacional Jalifa, de Qatar, donde hace tres años se jugaron duelos en la Final del Mundial 2022.

