Nota

La verdad sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y por qué sí jugaría los partidos del Mundial 2026

El portugués del Al Nassr sí habría recibido tres partidos de sanción, pero debido a una normativa de la FIFA podrá estar en el inicio del Mundial 2026

La verdad sobre la sanción de Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026
Crédito: @Cristiano / X
La verdad sobre la sanción de Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Cristiano Ronaldo preocupó a todos sus fans luego de que la FIFA haya sancionado al jugador por tres partidos tras el acto de indisciplina del que fue protagonista en el juego entre Portugal y República de Irlanda. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó que el crack portugués estará presente en los primeros cotejos del Mundial 2026 , aliviando a todos los aficionados del futbol. Pero lo que muchos no saben es que la sanción de tres juegos podría regresar.

La verdad sobre la sanción que la FIFA le propició a Cristiano Ronaldo

Resulta que la FIFA sí suspendió a ‘CR7’ por tres partidos, pero el Comité de Disciplina, máximo organismo rector del futbol, determinó que solo uno de ellos —ya cumplido en el duelo ante Armenia— tendrá efecto de forma inmediata. Los otros dos quedarán “pendientes” y dependerán principalmente de su comportamiento de aquí al inicio de la gesta. Por otro lado, Cristiano viene de anotar un gol antológico de chilena con Al Nassr .

Cristiano Ronaldo
Instagram: Cristiano Ronaldo

Según reportes, siguiendo el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de los dos partidos restantes ha sido suspendida bajo un periodo de prueba de un año. Esto quiere decir que si Cristiano comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante este periodo, la suspensión establecida se activará de forma inmediata y los dos juegos pendientes deberán cumplirse en el acto en los siguientes duelos de la selección de Portugal.

¿Por qué Cristiano Ronaldo recibió tres partidos de suspensión?

El 13 de noviembre de 2025, el capitán de Portugal fue expulsado en Dublín por una agresión al defensa irlandés Dara O’Shea. El árbitro Glenn Nyberg decidió mostrar tarjeta amarilla tras lo ocurrido, pero una llamada del VAR hizo cambiar su opinión, revocando la cartulina amarilla y mostrando, en su lugar, la roja. Este episodio significó la primera expulsión de Cristiano en 226 partidos con la selección absoluta.

Los partidos que le restan a Portugal previo al Mundial 2026

A falta de menos de 200 días para el inicio de la Copa del Mundo, Portugal deberá afrontar cuatro partidos en los próximos meses. Con el 2025 finalizado a nivel selecciones, los lusos tendrán por delante la fecha FIFA del mes de marzo y del mes de junio de 2026.

En este contexto, Cristiano deberá cuidar su temple, ya que cualquier paso en falso podría poner en riesgo su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Cabe resaltar que durante el próximo año, Portugal enfrentará a México en la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), por lo que el delantero de 40 años podría estar presente en dicho duelo.

Cristiano Ronaldo
Portugal
