La posible alineación de Rafa Márquez para el México vs Chile de la Fecha FIFA de octubre 2026

La Selección de México disputará su cuarto partido de la Fecha FIFA con Rafa Márquez en el banquillo y luego de la desastrosa actuación ante Estados Unidos, lo más probable es que el estratega realice modificaciones para darle oportunidad a los jugadores que no han tenido minutos, además de cubrir ausencias sensibles como Mateo Chávez, Gilberto Mora e Hirving 'Chucky' Lozano.

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Alineación probable del México vs Chile

La Selección Mexicana disputará su cuarto partido amistoso de esta Fecha FIFA en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, cuando se enfrente a su similar de Chile este martes 6 de octubre en donde buscará su primera victoria en la era de Rafa Márquez.

Se espera que Márquez realice modificaciones en su esquema luego de los empates ante Perú y Colombia y la dolorosa derrota contra Estados Unidos, además de que se han presentado tres ausencias importantes.

El técnico nacional también podría darle minutos a algunos de los jugadores que han tenido menos participación, por lo que ante los chilenos se presentaría una alineación alterna.

Recuerda que podrás ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chile este martes 6 de octubre por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca EN VIVO y la página de aztecasiete/envivo.com desde las 6:50 pm con el mejor equipo de todo el país.

Probable alineación de México para enfrentar a Chile

1.- Tala Rangel

15.- Israel Reyes

4.- Víctor Guzmán

27.- Everardo López

23.- Jesús Gallardo

8.- Álvaro Fidalgo

7.- Luis Romo

6.- Erik Lira

25.- Roberto Alvarado

9.- Santiago Giménez

17.- Orbelín Pineda

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