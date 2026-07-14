Ni siquiera imaginas cuál era el precio de Diego Maradona cuando era jugador (y en su prime)

Diego Armando Maradona es uno de los futbolistas más importantes de la historia. A 40 años del histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986, también surge una pregunta entre muchos aficionados: ¿cuánto valía el capitán argentino en el mejor momento de su carrera? La respuesta no es tan sencilla como ocurre con los jugadores actuales.

En 1986 no existían plataformas especializadas, como Transfermarkt, que publicaran estimaciones sobre el valor de mercado de los futbolistas. Por ese motivo, no hay un registro oficial del precio que tenía Maradona en aquella época. La única referencia verificable son las cifras de sus traspasos.

¿Cuál era el precio de Diego Maradona en 1986?

El mejor parámetro disponible es la transferencia que protagonizó en 1984, cuando dejó el Barcelona para incorporarse al Napoli por un monto cercano a los 7 millones de euros (equivalente aproximado de la operación), una cifra que entonces representó un récord para el futbol mundial.

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Dos años después, Maradona atravesaba un momento todavía más importante en su carrera. Ya era la principal figura del Napoli y, además, condujo a Argentina al título del Mundial de México 1986. Allí se dio el recordado triunfo sobre Inglaterra en los cuartos de final (partido que se repite en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™).

Por ese contexto deportivo, es razonable pensar que la cotización de Maradona habría sido superior a la de 1984. Sin embargo, no existe un dato oficial que permita establecer cuánto valía exactamente, por lo que cualquier cifra sería únicamente una estimación.

El Mundial de 1986 elevó aún más su prestigio

Maradona terminó el torneo con cinco goles y cinco asistencias. Además, fue el capitán de la selección campeona y autor de dos de los goles más famosos en la historia de los Mundiales: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

|FIFA

Ese rendimiento consolidó su lugar como el mejor futbolista del momento. En los años posteriores también llevó al Napoli a conquistar los primeros títulos de Serie A de su historia, reforzando una reputación que ya era mundial.

Aunque hoy resulta imposible asignarle un valor de mercado exacto como sucede con las grandes figuras, los registros históricos muestran que Maradona ya había protagonizado el fichaje más caro de su época antes de alcanzar la cima en 1986. Su impacto deportivo hace pensar que, de haber existido las valoraciones modernas, habría sido el jugador más valioso.

